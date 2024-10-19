В Черниговской области под удар ночью попали объекты энергетики. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Чаус.

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который через несколько часов локализовали. Угрозы электроснабжению пока нет", - заявил губернатор Чаус.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли массированный удар по Шосткинской общине Сумской области. Там также повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов, ранения получили семь человек.

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