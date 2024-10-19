Сегодня, 20 октября, по Украине идёт атака крылатыми ракетами, сообщают Воздушные силы.

Они атакуют Черкасскую, Кировоградскую и Николаевскую области.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Прорыв обороны в Часове Яре, Запад критикует "план победы", Путин поддержал китайско-бразильский план — главные итоги в нашем материале.

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