Анализируем итоги 968-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска впервые за долгое время продвинулись в городских кварталах Часова Яра.

По данным паблика Deep State, они захватили часть микрорайона Жовтневый, который находится к западу от канала Северский Донец - Донбасс. То есть, оборона ВСУ по каналу, которая сдерживала российские атаки с июля, прорвана - о чеа писали вчера и российские паблики.

При этом бои идут уже на большей части Жовтневого района, судя по "серой зоне" на карте DS.

Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке пишет, что российская армия прорвала украинский фронт и южнее Часова Яра "и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 километрах за каналом".

Судя по всему, журналист пишет о продвижении российских войск со стороны трассы Бахмут-Константиновка, о котором сообщалось на днях.

О нарастающих проблемах с обороной Часова Яра пишут и другие западные СМИ. Позиции ВСУ в городе начинают ослабевать, сообщает The Wall Street Journal, пообщавшись с украинскими военными на месте.

На этой неделе россиянам удалось прорваться вперед на двух участках. "Достаточно допустить одну ошибку, и Часов Яр может пасть в считанные дни", — говорит командир роты Ростислав Касьяненко.

Это продвижение "может означать значительный шаг России к захвату города". А потеря Часового Яра, наряду с Покровском, "является ключевым в попытках Москвы" захватить Донецкую область. Аналитики считают, что россияне хотят захватить оба города до наступления дождей и грязи.

Активное наступление РФ на Часов Яр начались во второй половине мая - когда Украина увела оттуда часть войск для купирования прорыва на Волчанск. В начале июля российская армия захватила восточную часть города - район Канал - но уперлась в саму водную преграду, по которой ВСУ организовали оборону.

После этого попытки россиян перейти канал предпринимались неоднократно, и подчас успешно, но прорывы, как правило, купировались украинскими частями. Тем не менее, россиянам на прошлой неделе выйти за канал севернее и южнее Часова Яра. А теперь они прорвались и в самом городе.

Украинские военные заявляют, что в этом районе российские войска начали использовать много бронетехники.

"Механизированные штурмовые действия в Бахмутском направлении были редкостью, но сейчас ситуация меняется. Периодически к нам в гости уезжают коробочки с десантом. Горят, дохнут в лесополосах, но по приказу лезут дальше. Сейчас это не критично, но если перерастет в 30-40 единиц техники, придется очень не сладко", - заявил боец ВСУ Станислав Бунятов.

К югу от Селидово российские войска, по данным Deep State, еще приблизились к трассе, которая ведет на Курахово (как мы уже писали, РФ планирует перерезать эту дорогу в рамках окружения Селидово).

"Продолжается охват нашего гарнизона в Селидово, враг пытается наступать широким фронтом, двигается вдоль железной дороги в сторону Вишневого и юго-западнее на Новодмитровку. Тем самым задача у них, это перерезать дорогу ведущую на Селидово. С севера они пытаются полностью перерезать трассу из Покровска, что приведет к потере боеснабжения", - пишет украинский боец с позывным "Мучной".

"Ситуация в Селидово далеко не самая лучшая и требует определенных действий, ведь враг двигается исключительно по флангам и если эти продвижения продолжатся, то в один момент обстановка будет очень и очень хреновая", - добавляет офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Также Deep State подтверждает продвижение российских войск к востоку от Курахово захват большей части Максимильяновки. Россияне утверждают, что село захвачено полностью.

Едут ли в Украину корейские солдаты?

Из Украины продолжают раздаваться заявления о том, что Россия готовит для войны в Украине солдат из Северной Кореи, и те скоро будут переброшены на фронт.

Глава ГУР Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку и будут готовы воевать против Украины уже с 1 ноября. По его данным, они будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область.

Разведка Южной Кореи дает другие цифры - она сообщает, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. Им выдана российская форма и подложные российские документы. А офицеры-ракетчики, помогающие запускать северокорейскую баллистику по Украине, уже находятся на войне.

Отметим, что на Западе к этим заявлениям пока относятся сдержанно.

Журналист поинтересовался у генсека НАТО Марка Рютте, может ли он подтвердить отправку на поле боя северокорейских солдат. "Я не могу подтвердить эти сообщения, но, очевидно, они вызывают беспокойство", - ответил генсек.

В США также заявили, что лишь изучают сообщения Украины о военных из КНДР и подтвердить их пока не могут.

В Москве опровергали планы по отправке северных корейцев на войну. Поэтому пока непонятно, есть ли действительно подобные идеи у россиян и насколько они близки к исполнению. Либо же идет информационная кампания с целью склонить Запад к увеличению помощи и своей вовлеченности в конфликт.

С другой стороны, Северная Корея и Россия подписали договор о военном союзе, который недавно был ратифицирован в Госдуме. Кроме того, КНДР поставляет Москве снаряды и баллистические ракеты. Поэтому участие северокорейских военных на стороне России против Украины исключать нельзя.

При этом эксперты, в том числе украинские, склоняются к варианту, что солдаты КНДР могут быть задействованы больше в тылу, чем на передовой, где ими неизвестно, как управлять из-за языкового барьера. Чтобы высвободить для РФ личный состав для фронта.

Сегодня также по пабликам распространялось видео, как утверждалось, с корейскими военными на российском полигоне, но достоверность его не подтверждена.

Критика "плана победы"

Реакция Запада на план, озвученный Владимиром Зеленским, оказалась, как и предполагалось, в основном негативной. Представители союзных стран по сути отказали по первому и основному пункту плана - приглашению Украины в НАТО.

Белый дом в очередной раз заявил, что консенсуса о приглашении нет.

"На данный момент нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО в середине июля все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Поэтому вопрос в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов", - заявил на брифинге представитель администрации Байдена.

Советник президента США Салливан добавил, что Украина должна провести реформы и "выполнить условия безопасности", сути которых он не раскрыл. Но, видимо, имеется в виду прекращение войны.

В Германии также заявили, что приглашения в НАТО не будет. Выступая вчера в Брюсселе, канцлер Шольц заявил, что будет блокировать ускорение процесса вступления Киева.

"Наша позиция ясна. Мы максимально поддерживаем Украину. В то же время мы обеспечиваем то, чтобы НАТО не стала стороной конфликта, с тем чтобы эта война не привела к еще большей катастрофе. Мы прекрасно осознаем эту ответственность, и никто не может с нас ее снять", - сказал канцлер ФРГ.

Также он заявил, что не изменит свою позицию по запрету поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Газета Bild в связи с этим делает вывод, что Шольц отверг ключевые пункты "плана победы" Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны.

К слову, в США сегодня дали по сути отрицательный ответ на пункт плана и снятии запрета на "дальнобой". Украина должна бить по РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", — сказал Остин.

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш тоже заявил, что в ЕС и НАТО нет поддержки плану Зеленского.

"Большого энтузиазма ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО [в отношении плана] нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, существует огромная усталость от войны", - заявил чиновник на полях заседания руководителей военных ведомств стран НАТО.

Также отсутствие согласия между союзниками зафиксировал премьер Польши Дональд Туск.

Газета The Washington Post также делает вывод, что позиции крупных стран-участниц НАТО по поводу членства Украины в альянсе не изменились, решение о нем не будет принято сразу даже новой американской администрацией.

"Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой американской администрации... на решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции", - приводит газета слова неназванного дипломата НАТО.

Ядерные планы Украины

Газета Telegraph со ссылкой на источник в органах безопасности Украины пишет, что Зеленский и его окружение "впали в отчаяние" из-за нежелания Запада приглашать Украину в НАТО. И именно поэтому на сцену вышли заявления о возвращении Киеву ядерного статуса.

Началось все со вчерашнего заявления Зеленского. По его словам, раз Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия нарушила Будапештский меморандум, то Украина должна либо вернуть ядерное оружие, либо стать членом НАТО.

"В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем у НАТО. Сейчас мы выбираем НАТО", - заявил украинский президент, подразумевая, видимо, свою недавнюю встречу с Трампом в Нью-Йорке.

В тот же день газета Bild со ссылкой на источники написала, что власти Украины всерьёз рассматривают возможность восстановления ядерного оружия. "У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", — сказал украинский чиновник, занимающийся поставками оружия.

По данным аналитика Юлиана Репке, условием восстановления ядерного оружия, которое Украина сдала в 90х, может стать вторая попытка РФ пойти на Киев.

Однако, после поднявшегося ажиотажа, Зеленский опроверг планы по созданию ЯО. "Мы никогда не говорили, что планируем создать ядерное оружие", - заявил он на брифинге с генсеком НАТО Рютте. Президент также заявил, что Украина не ведет разработку ядерного оружия.

Пришло опровержение также из МИД.

"В Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия, в которой входит и Украина - Ред.) и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения", - заявил спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

Тем не менее, в РФ раскритиковали заявления Украины. Путин заявил, что Россия не допустит создание Украиной ядерного оружия "ни при каких обстоятельствах". Он утверждает, что Москва сможет отследить любые шаги Киева в этом направлении и даст на них "соответствующую реакцию". Также Путин назвал вчерашнее заявление Зеленского "очередной провокацией".

Аналитики, опрошенные The Telegraph, считают, что ядерное оружие - это "не волшебная палочка", и оно не помогло бы Украине избежать вторжения РФ, а только повысило бы риск ядерной войны. А также усложнило бы переговоры о членстве в НАТО в будущем.

При этом газета пишет, что намёки на возвращение Украине ядерного статуса прозвучали из-за того, что Запад явным образом отказывает Украине в исполнении первого пункта плана Зеленского - приглашения в НАТО.

По мнению источника "Страны" в дипломатических кругах, требования Киева принять в НАТО и одновременные угрозы о создании ЯО могут иметь тяжелые последствия.

"Попытки Киева подтолкнуть ЕС и США к шагам, которые могут усилить напряжение между Западом и РФ, вплоть до прямого боестолкновения, вызывают в западных странах все большие опасения и даже отторжение. А заявления Зеленского по поводу ядерного оружия может данный тренд укрепить. И это крайне опасная потенциально для Украины ситуация, так как из "защитника Европы, который останавливает российские войска на дальних подступах", страна рискует превратится в глазах Запада в источник угрозы провоцирования ядерной войны. Следствием этого может стать, как минимум, еще более активное "принуждение к миру", к скорейшему окончанию войны на условиях территориального компромисса с РФ. Как максимум - сворачивание помощи и начало диалога Запада с Россией "через голову" Киева", - говорит дипломат.

Для чего все это заявляет Зеленский и в чем смысл в целом "плана победы", мы анализировали в отдельном материале.

Военные перспективы

Владимир Зеленский заявил, что есть три сценария войны в Украине после выборов в США.

"Мы видим три разных пути вперед. Один из них — продолжение поддержки, но с союзниками, которые все еще боятся некоторых рисков", - сказал украинский президент в интервью Financial Times.

По его словам, в зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, "мы видим два других пути". "Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа", - добавил Зеленский.

Он не озвучил суть двух оставшихся сценариев. Но, по логике это может быть либо снижение поддержки и принуждение к остановке войны (например, в случае победы Трампа), либо резкий рост помощи (если победит Харрис и если она согласится на "план победы" Зеленского, который пока, как мы показали выше, вызывает крайне мало энтузиазма у партнеров).

Отметим, что в последнее время все больше западных аналитиков считают, что даже при победе Харрис существенного роста поддержки Украины может не произойти. Поскольку это зависит не столько от конкретной персоналии в кресле президента, сколько от целого ряда совсем других факторов. Например, нежелания провоцировать прямой конфликт НАТО и РФ.

Диллему США и Запада в целом по Украине в Белом доме озвучили еще в 2022 году. Там поняли, что "застряли" в этой войне, говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда "Война", где публикуются частные разговоры американских политиков.

Сообщается, что в ноябре 2022 году между президентом Байденом и его советником Салливаном состоялся разговор, который касался перспектив конфликта.

"Если мы не выгоним Россию из Украины полностью, то в какой-то мере позволим Путину добиться желаемого. А если удастся выгнать ― рискуем ядерной войной. Путин не позволит выгнать себя отсюда без применения ядерного оружия. Так что мы застряли. Слишком большие успехи - ядерка, слишком малые - непонятные долгосрочные последствия", - передает Вудворд слова Байдена.

Таким образом, наиболее желанным исходом войны для руководства США является либо добиться от Путина согласия на заморозку конфликта, либо дождаться, чтобы что-то сломалось в самой России, говорится в книге.

Интересно, что такие пессимистические настроения витали в Белом доме уже тогда, когда украинские войска перехватили инициативу на фронте, отбили часть Харьковской области и освободили Херсон. Сейчас же ВСУ уже более года отступают на Донбассе. И решение, как выбираться из "диллемы Байдена", Западу нужно принимать быстрее.

Судя по риторике западных руководителей, которые по сути раскритиковали "план победы", от идеи военной победы над Россией там на данном этапе отказались. И все больше негатива усматривают в поддержании нынешнего уровня поддержки, который истощает Украину быстрее, чем РФ.

На сайте британского Chatham house (Королевский институт международных отношений) вышла колонка эксперта Джона Лафа о четырех сценариях развития войны в Украине.

По его мнению, это:

- "Долгая война" — изнурительный конфликт, проверяющий пределы возможностей каждой стороны;

- "Замороженный конфликт" — перемирие, которое стабилизирует линию фронта там, где она находится;

- "Победа Украины" — изменение политики Запада в сторону поддержки, которая позволит Украине заставить Россию вернуться как минимум к линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года;

- "Поражение Украины" – принятие Украиной российских условий (смена правительства, демилитаризация, нейтралитет) и территориальные потери.

При этом, по оценке Лафа, сценарий долгой войны, который де-факто реализуется сейчас, несёт большие риски для Украины.

"Сценарий "долгой войны" потребовал бы от Украины продолжать борьбу с ограниченными ресурсами, пытаясь восстановить поврежденную инфраструктуру и поддерживать экономику и систему социального обеспечения. "Длинная война" обрекла бы Украину на дальнейшее уничтожение ее экономического, человеческого и социального капитала, еще больше ограничило бы возможности экономического роста и замедлило бы реформы, необходимые для вступления в ЕС. Сочетание истощения общества, его растущего обнищания и напряженности между гражданскими и военными властями по поводу распределения ресурсов - на фоне "истощения" отношений с западными партнерами из-за их ограниченной поддержки - может создать опасный политический коктейль", - пишет эксперт.

Между тем, сегодня Путин фактически поддержал китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает остановку войны по линии фронта.

Он назвал эту инициативу "взвешенной" и "хорошей базой для поиска мира".

"Мы ознакомились с предложениями Бразилия и Китая лишь после того, как они появились публично, это хорошая база для поиска мира", - заявил Путин.

Однако при этом, он заявил, что против временного перемирия.

В ответ на вопрос, как он относится к формуле "НАТО в обмен на территории" для окончания войны в Украине, Путин дал понять, что против заморозки по линии фронта без договоренностей по урегулированию конфликта.

Он заявил, что выступает против "перемирия на неделю, на две или на год". И что Москве "нужны условия прочного мира", которые "обеспечат интересы безопасности всех договаривающихся сторон".

Также он сказал, что базой для мирного урегулирования могли бы быть "стамбульские соглашения", которые предусматривали нейтральный статус Украины.

То есть, если сопоставить эти два заявления, то выходит, что Путин не против остановки войны по линии фронта, но не на основе перемирия ("корейский сценарий"), а на основе заключения мирного соглашения, которое помимо прочего, подразумевало бы нейтральный статус Украины.