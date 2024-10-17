Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "план победы". Презентация была неполной: глава государства озвучил только пять пунктов, к трем из которых есть "секретные дополнения", которые он не разглашает.

В кратком пересказе содержание открытых пунктов таково: приглашение Украины в НАТО "сейчас" (то есть, еще до окончания войны), ведение военных действий на территории РФ (в том числе и разрешение на удары дальнобойным оружием оружием вглубь России), размещение в Украине "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания" (под этим понимаются либо западные ракетные системы, либо некий контингент войск НАТО на украинских базах), привлечения западных компаний к разработке ценных полезных ископаемых в Украине и усиление антироссийских санкций, послевоенное замещение силами ВСУ американских частей, дислоцированных в Европе.



Послушать план победы собралось все военно-политическое руководство Украины. Фото: Telegram-канал Верховной Рады

По словам Зеленского, план - это "мост" к реализации т.н. "формулы мира", которая предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года.

Но реализация ПП "зависит" от западных партнеров. Если начать "двигаться с планом" сейчас, то, возможно, удастся завершить войну "не позднее следующего года", утверждает Зеленский. СМИ пишут, что он ответ Западу 3 месяца на реализацию плана (отчет пошел с сентября).

Но до сих ключевые союзники Киева - США, Великобритания, Франция, Германия, Италия - публично не поддержали план победы. Более того, комментарии пока идут достаточно негативные. Например, генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс не может поддержать все пункты плана. В США заявили, что о приглашении Украины в НАТО речь пока идти не может. А канцлер Германии Шольц заявил, что его позиция относительно запрета на передачу немецких дальнобойных ракет Украине остается в силе. В Белом доме также заявили, что позиция относительно запрета на удары "дальнобоем" по РФ "не изменилась и не изменится".

В связи с этим презентация "плана победы" вызвала крайне неоднозначные трактовки у наблюдателей, многие из которых его расценили как набор несбыточных пожеланий. Добавила масла в огонь дискуссии и заявления Зеленского относительно допуска западных компаний к освоению природных ресурсов Украины (фактически, признается, что Киев готов расплатится за помощь в войне природными богатствами страны), обещания заменить украинской армией американские войска в Европе (что уже породило комментарии о том, что Украина примеряет на себя роль "станы-ЧВК"). А также сегодняшнее заявление Зеленскогоо том, что либо Украина будет в НАТО, либо Украина будет иметь ядерное оружие, что выглядело как прямой шантаж западных стран относительно приглашения в Альянс.

Для чего все это заявлял Зеленский и в чем смысл в целом "плана победы" анализирует "Страна".

По пунктам

Посвященное плану победы выступление президента Зеленского в Раде 16 октября в присутствии всего военно-политического руководства страны и дипломатического корпуса длилось чуть более получаса. Нельзя сказать, что презентованный план стал сенсацией, так как в достаточной мере его содержание было уже известно, благодаря "сливам" от западных собеседников Зеленского.

Тем не менее, определенные подробности мы узнали от президента, и, конечно, важны были акценты в тексте его выступления, которых бы, понятное дело, не было, если бы план просто опубликовали как сухой документ.

Итак, Зеленский охарактеризовал план победы как "путь усиления Украины". По его словам, это необходимо не только для того, чтобы "защитить украинские позиции", но и "проложить мост к проведению второго "саммита мира", который поставит справедливую для Украины точку в этой войне". Имеется в виду: на украинских условиях.

"Мы должны реализовать план победы, чтобы заставить Россию быть на "саммите мира" и быть готовой закончить войну", - повторил Зеленский еще раз.

Задачу усилить Украину снова должны взять на себя западные союзники, заявил украинский лидер. Киев предлагает это сделать по "плану победы", который состоит из пяти пунктов и еще трех "секретных дополнений".

"Первые четыре - это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт - на время после войны, чтобы гарантировать безопасность", - отметил Зеленский.

Первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО уже "сейчас". То есть, до окончания войны. По мнению президента, этот шаг стал бы "свидетельством решительности" союзников и означал бы "неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии" в стране.

"Путин должен видеть, что его геополитические расчеты проигрышные. Россияне должны это почувствовать: их царь проиграл геополитически миру", - заявил украинский президент.

Как сказал близкий к Банковой политолог Владимир Фесенко в интервью Radio NV заявил, что главный смысл идеи с приглашением в НАТО - "сразу продемонстрировать Путину, что членство Украины в НАТО не будет предметом торгов", то есть это дипломатический ход.

Но, как мы уже писали, на данный момент комментарии относительно приглашения Украины в НАТО от США и других западных стран идут негативные. Кроме того, для официального приглашения Украины в Альянс нужно согласие всех членов. Что на данный момент выглядит совершенно нереальной задачей. Учитывая позицию как минимум Венгрии и Словаки. Да и некоторых других стран.

Пункт №2 именуется "Обороной".

В нем говорится, что ВСУ должны продолжать боевые действия на российской территории, чтобы не допустить создания "буферных зон" на своей (то есть плацдармов российской армии), противодействие наступлению россиян с захваченных земель, помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для ВСУ, участие западных стран-соседей в сбивании российских ракет (то есть взятие под защиту их ПВО западной и южной частей Украины), снятие ограничений на удары "дальнобоем" вглубь РФ и предоставление таких средств;

"Оборонный" пункт плану имеет секретное дополнение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий потенциал помощи", – отметил президент. Аналогичное дополнение есть и к третьему и четвертому пунктам.

Как писала "Страна", тема разрешения бить ракетами и дронами по территории РФ не сходит с уст Зеленского по меньшей мере месяц. И что это условие будет в плане победы, украинская сторона признала сразу, когда ПП начал широко обсуждаться.

Добиться от США и союзников права на "дальнобой" пока не удалось. Но Зеленский продолжать говорить об этом, сделав на данном пункте акцент и в речи перед парламентом.

"Суть в том, чтобы увеличивать цену войны для россиян - не только для Путина, не только потери для армии, а в целом для россиян, чтобы они почувствовали, что война идет и у них на территории. Это тоже принуждение, инструмент принуждения России к завершению войны", - поясняет смысл этого пункта Фесенко в интервью Radio NV.

Еще одно пояснение "плана победы" дал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что план этот предполагает не освобождение всех захваченных РФ территорий военным путем, а принуждение России самой вывести оттуда свои войска на границы 1991 года.

"Президент неоднократно об этом говорил – это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путём. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остаётся слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории", – сказал Подоляк.

Пункт №3 "Сдерживание" говорит о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания дальнейшей российской агрессии".

Президент рассуждает на эту тему без уточнений, что имеется в виду. Фесенко допускает, что речь идет о военных базах стран НАТО, которые, впрочем, пока идет война, вряд ли размещаться будут, но это "может быть одним из предохранителей против новой войны" особенно в том случае, если не будет членства в НАТО.

Бортник считает, что имеется в виду размещение западных ракетных систем на постоянной основе.

Однако это возможно только после окончания войны (если только страны НАТО не решатся на прямое боестолкновение с РФ, готовности к чему пока не видно).

В пункте №4 предлагается США, Евросоюзу, и другим партнерам заключить договор о "совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования… соответствующего экономического потенциала".

Как уточнил Зеленский, речь идет, в частности, об уране, титане, литии, графите и других стратегических ресурсах, которые "усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир".

"Фактически это приглашение транснациональных компаний в Украину. Это может вызвать глухое возмущение среди национальных элит, которые хотят сами эксплуатировать украинские недра. И мощные конкуренты им совсем не нужны. Но пока идет война и наносятся удары по инфраструктуре, сомнительно, что западный капитал массово сюда зайдет", - комментирует политолог Руслан Бортник.

Пункт №5, у которого нет названия, по словам Зеленского, рассчитан на послевоенное время.

"Мы предполагаем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями", - заявил президент.

Как считает Фесенко, идея о такой рокировке может исходить от экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который нечто похожее высказал в своей колонке для Daily Mail. И это может быть предложение команде Трампа, который грозится радикально уменьшить американское присутствие в Западной Европе.

Бортник, впрочем, сомневается, что США всерьез решатся вывести войска, так как их европейский контингент, в том числе, обеспечивает американское влияние в этой части мира. Но украинским военным могут предложить отправиться с некоей миссией на Балканы, если там станет горячо, или на Ближний Восток, или в какие-то африканские страны. То есть ВСУ станет силой, которую можно использовать в интересах США и глобального Запада в любой точке мира.

Предохранители для Трампа

Ответы западных партнеров, от которых, собственно, и зависит выполнение "плана Зеленского" хоть и были дипломатически уклончивые, но общий смысл их уже понятен: план полного одобрения не получил.

"Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты", - цитирует генсека НАТО Марка Рютте агентство Reuters.

В Белом Доме заявили, что по применению дальнобойных ракет - одному из ключевых пунктов ПП - позиция США не изменилась.

Также в Вашингтоне и в НАТО сказали, что не видят возможности для приглашения Украины в Альянс на данный момент.

Фесенко в интервью Radio NV считает, что не стоит ждать однозначной реакции от западных союзников.

"По отдельным позициям мы получим положительный ответ, по отдельным - точно мы ответа не получим, во время войны - во всяком случае. Или нам скажут, что немного надо подождать. Или ответ будет такой, что "в зависимости от обстоятельств мы это сделаем" и так далее… Главное - акцент на то, что Западу, в конце концов, надо демонстрировать силу - и в поддержке Украины, и главное - в давлении на Путина. В этом я вижу главное значение этого плана", - сказал политолог.

А Зеленский, по мнению Фесенко, "максималист" и пытается "сейчас поднять планку" запросов, чем надавить на партнеров.

Бортник поддерживает эту версию с оговорками: "Украинское руководство сделало наконец план победы публичным, вероятно, по той причине, что его непубличное продвижение потерпело неудачу. Киев надеется, что фактор публичности вызовет давление на союзников, в том числе и общественное, на что можно будет опереться. Я бы даже сказал, что это, скорее, не план, а стратегия, которая, в первую очередь, имеет политико-информационные цели".

Еще в Украине могут делать расчет на то, что, возможно, завышенные требования послужат "предохранителями", если Трамп все же выиграет президентскую гонку в США и будет настроен предпринять какие-то шаги для быстрого урегулирования конфликта.

"План победы зафиксировал позицию Украины. И теперь если ее будут принуждать к переговорам, она сможет сослаться на ранее заявленные условия", - говорит Бортник.

Впрочем, неизвестно, будет ли кто-либо на эти условия обращать внимание.

"План победы" это, по сути, набор пожеланий и требований к западным партнерам. Но если они их не захотят выполнять, то у Украины не будет никаких рычагов влияния, чтоб заставить их это сделать.

В связи с этим политологи прогнозируют тяжелые последствия для Зеленского, в случае, если "план победы" провалится.

Провал "плана победы" станет для Зеленского Голгофой, считает эксперт Александр Харебин.

По его мнению, если план не сработает, политические последствия для президента будут катастрофическими.

"Это будет Голгофа. Его распнут. Это будет его личная Голгофа. Если всё, что есть в плане, не сбудется", – полагает он.

Харебин считает, что Украина подошла к критической черте.

"Ситуация сейчас дошла до предела, после которого или крах, или крест, или гражданская война. Или победа", – сказал эксперт.

Кроме того, сегодняшние заявления Зеленского на тему "или Украина будет в НАТО, или у Украины будет ядерное оружие" может еще более осложнить для Киева диалог с Западом (не говоря уже о Глобальном юге) и, потенциально, иметь крайне негативные последствия для страны, считает источник "Страны" в дипломатических кругах.

"Реальный "план победы", как его видят на Банковой, состоит в том, чтобы воевать до тех пор пока в России не наступит "смута и бунт". В Киеве ждут это в случае начала мобилизации. Хотят стимулировать процесс ударами по территории РФ или рейдами в приграничные регионы, а также приглашением к вступлению в НАТО. Чтобы, как сказал Зеленский в своей речи, россияне пришли к выводу, что "царь проигрывает". И, по итогу, в результате внутренней дестабилизации Россия будет вынуждена сама уйти из Украины. Такой план. При этом в Киеве исходят из того, что ВСУ смогут удержать фронт, пусть и отступив на Донбассе. Хотя далеко не все с этим соглашаются, полагая, что затяжная война в первую очередь истощает Украину и играет на руку РФ. А ожидания дестабилизации в России до сих пор не оправдывались. Это одна сторона вопроса. Второй сторона - это опасения Киева, что Запад будет оказывать давление, чтобы пойти на компромиссы с Россией. Особенно, если победит Трамп. Поэтому, чтоб такого не случилось, и идут призывы дать разрешение на удары дальнобоем и пригласить в НАТО. Это резко усложнит какой-либо диалог о прекращении войны. Более того, это создает угрозу прямого военного столкновения Запада и РФ. Что в Киеве также воспринимают как позитивный сценарий, рассчитывая, что западные армии вступят в войну с Россией, что резко поменяет баланс сил не в пользу Москвы. Но Запад воевать с РФ напрямую не хочет, опасаясь перерастания конфликта в ядерную войну. И попытки Киева подтолкнуть ЕС и США к шагам, которые могут усилить напряжение между Западом и РФ, вплоть до прямого боестолкновения, вызывают в западных странах все большие опасения и даже отторжение. А заявления Зеленского вроде сегодняшнего по поводу ядерного оружия может данный тренд только усилить. И это крайне опасная потенциально для Украины ситуация, так как из "защитника Европы, который останавливает российские войска на дальних подступах", страна рискует превратится в глазах Запада в источник угрозы провоцирования ядерной войны. Следствием этого может стать, как минимум, еще более активное "принуждение к миру", к скорейшему окончанию войны на условиях территориального компромисса с РФ. Как максимум - сворачивание помощи и начало диалога Запада с Россией "через голову" Киева", - предполагает дипломат.