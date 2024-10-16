"План победы", который сегодня представил Зеленский, предполагает не освобождение всех захваченных РФ территорий военным путем, а принуждение России самой вывести оттуда свои войска на границы 1991 года.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент неоднократно об этом говорил – это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путём. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остаётся слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории", – сказал он.

При этом, по мнению Подоляка, любые "мирные формулы", которые ранее предлагали европейские и американские политики, не сработают.

"Не существует никакой "формулы Расмуссена" или "формулы Киссинджера". Нет этих формул. И президент в своём выступлении достаточно чётко это сказал. Если только Россия остается на клочке украинской территории – всё, у нас война не закончена. Она продолжается – в разных форматах, а потом снова горячая фаза", – заявил советник главы ОП.

Ранее мы сообщали, что премьер Словакии прогнозирует мир в Украине с потерей территории.

Также известно, что в США уже получили "план победы" Зеленского.