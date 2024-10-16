Сегодня Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой "план победы". В презентованном документе содержатся, в основном, уже известные из СМИ пункты - за исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" в Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые.



Но главные пункты уже были известны и до презентации в парламенте: приглашение в НАТО и разрешение бить дальнобойными ракетами по российской территории.



Неудивительно, что этот план, по данным западных СМИ, вызвал большой скепсис на Западе. Как мы уже писали, ни один из его пунктов не является прорывным, таким, который способен резко изменить ход войны. Приглашение в НАТО (если о нем будет принято решение, что не очевидно) вообще никак не повлияет на ход боевых действий, поскольку само вступление в Альянс если и произойдет, то только уже после войны. А удары дальнобойными ракетами по РФ, по мнению экспертов, радикально на ситуацию на фронте не повлияют: Украина наносит удары "дальнобоем" по российским тылам на захваченных территориях уже много месяцев, но это не останавливает наступления армии РФ.



Смысл "плана победы" в другом, а именно резко повысить напряженность в отношениях Запада и России, чтобы как минимум сорвать в зародыше любые попытки начать диалог между ними, который мог бы привести к прекращению войны в Украине на основе компромисса, а как максимум - подвести дело к прямому вступлению армий стран НАТО в войну против РФ. Как говорил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, это сейчас главная задача для Киева.



Однако Запад на данный момент не готов напрямую вступать в войну с РФ ради Украины с учетом риска ее перерастания в войну ядерную. И для западных элит, и для западных обществ это угроза намного страшнее, чем даже победа России в войне в Украине. Тем более что существует альтернативный и поражению Украины, и "плану победы" Зеленского сценарий – остановка боев по линии фронта, что не будет ни капитуляцией, ни разгромом Украины. И этот сценарий все более широко обсуждют на Западе. Поэтому Джо Байден и тормозит решение даже вопроса дальнобойных ударов, не говоря уже о приглашении в НАТО.



Но из этого не следует, что вероятность принятия таких решений равна нулю. У украинских властей на Западе есть мощный союзник – "партия войны", которая считает, что НАТО не должно бояться пересекать красные линии Кремля, что Владимир Путин ограничится только словесными угрозами и что войну в Украине нужно продолжать "до победного конца". Судя по публикациям в западных СМИ и комментариям официальных лиц, представители этой партии есть и в окружении Байдена. И они могут попытаться за оставшиеся несколько месяцев правления убедить его после выборов (они пройдут в начале ноября, а инаугурация нового президента состоится только в конце января) принять решения, которые пролонгируют войну, даже если на выборах победит Дональд Трамп.

Впрочем, пока Байден ведет совсем другую линию. Но что будет после выборов – увидим уже совсем скоро.