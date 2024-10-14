США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных арсеналов. Об этом заявил президент США Джо Байден, которого цитирует Белый дом.

Заявление в целом было посвящено лауреатам Нобелевской премии мира, которых поздравил американский президент. Премию в этом году получила японская организация за ядерное разоружение.

Байден в этой связи напомнил о своем визите в Хиросиму, на которую США в 1945 году сбросили атомную бомбу. И заявил, что "мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

"Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. Нет никакой пользы для наших стран или мира в затягивании прогресса по сокращению ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них", - заявил Байден.

Напомним, это не первое предложение из США провести переговоры по ядерному сдерживанию.

В России на это заявляли, что готовы обсуждать этот вопрос только в более широком контексте урегулирования конфликта с Западом - в том числе по вопросу Украины, инфраструктуры НАТО в Европе и снятия санкций.

При этом недавно Владимир Путин объявил об ужесточении ядерной доктрины РФ, снизив порог применения ЯО.

В Китае же еще летом вышли из пятилетних переговоров с американцами по вопросам ядерного разоружения. Причина - поставки американского оружия на Тайвань.