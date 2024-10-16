Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде и представил свой "план победы".

Трансляция мероприятия ведется в соцсетях президента.

Зеленский заявил депутатам, что "победа стала для кое-кого неудобным словом" и что "план победы" будет "мостом к саммиту мира". Благодаря ему можно будет завершить войну "не позднее 2025 года".

Пункты плана следующие:

Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. Продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории. Совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет; доступ к разведданным партнеров. Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета". Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ. После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.

По словам Зеленского, второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые представили партнерам.

В своем выступлении с "планом победы" Зеленский особенно акцентировал внимание на том, что Украина обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов: ураном, титаном, литием, графитом - и предложил защищать их и зарабатывать на них совместно. Президент заявил, что они усилят либо Россию, либо Украину с Западом.

Также он упомянул производство электроэнергии и продовольствие. По его мнению, захват этих ресурсов является одной из ключевых целей вторжения РФ.

"И это наша возможность экономического роста, усиления Евросоюза ради экономической и безопасностной автономии. И это возможность для Штатов и партнеров из G7 работать с Украиной, которая может обеспечить прибыль на инвестицию", - заявил Зеленский.

Он добавил, что к этому пункту есть тайное дополнение, которое передано партнерам.

Украина предлагает США и Европе заключить соглашение о "совместной охране этих ресурсов, общего инвестирования и совместного использования экономического потенциала".

Также Зеленский затронул тему мирных переговоров. Как он сказал, западные партнеры непублично все чаще говорят о переговорах, а не справедливости для Украины. При этом союзники отнеслись к его плану "очень практично, внимательно", команды сейчас обсуждают детали.

"Но я хочу быть откровенным с вами относительно того, как сегодня ситуация сопровождается в определенной непубличной разноформатной коммуникации, с Украиной также. Мы слышим от партнеров некоторых такое слово, как "переговоры", и гораздо реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной, с сильной позиции. Поэтому у нас есть "формула мира". Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости", - заявил Зеленский с трибуны Рады.

Вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал, что Зеленский представит в Раде свой "план победы" не полностью, без секретной военной математической составляющей.

Завтра президент представит "план победы" в Европейском совете.

Мы подробно анализировали, в чем заключается план Зеленского.