17 октября Владимир Зеленский представит "план победы" Украины в Европейском совете.

Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсетях.

По словам чиновника, он пригласил президента Украины на саммит 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий на фронте и представить план победы над РФ.

Как передаёт корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, Зеленский будет присутствовать на заседании Евросовета лично.

Напомним, Зеленский анонсировал презентацию "плана победы" на внеочередном заседании Рады.

"В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия: это публичное представление "плана победы", – написал советник Офиса президента Лещенко в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский прибыл в Германию, где собирался представить свой план канцлеру Шольцу.

В свою очередь канцлер Германии сообщил о передаче нового пакета военной помощи на 600 млн евро, в который войдет пятая система IRIS-T SLM, танки и гаубицы.

А также анонсировал передачу до конца года совместного с другими странами еще одного пакета на 1,4 млрд евро.