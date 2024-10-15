Шарль Мишель назвал дату презентации "плана победы" Зеленского в Евросовете
17 октября Владимир Зеленский представит "план победы" Украины в Европейском совете.
Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсетях.
По словам чиновника, он пригласил президента Украины на саммит 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий на фронте и представить план победы над РФ.
Как передаёт корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, Зеленский будет присутствовать на заседании Евросовета лично.
Напомним, Зеленский анонсировал презентацию "плана победы" на внеочередном заседании Рады.
"В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия: это публичное представление "плана победы", – написал советник Офиса президента Лещенко в своем телеграм-канале.
Ранее Зеленский прибыл в Германию, где собирался представить свой план канцлеру Шольцу.
В свою очередь канцлер Германии сообщил о передаче нового пакета военной помощи на 600 млн евро, в который войдет пятая система IRIS-T SLM, танки и гаубицы.
А также анонсировал передачу до конца года совместного с другими странами еще одного пакета на 1,4 млрд евро.