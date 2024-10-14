16 октября состоится внеочередное заседание Верховной Рады с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом "Стране" сообщают источники.

"Депутатов попросили оперативно подтвердить присутствие на заседании", — сказал собеседник нашего издания.

На вопрос "Страны" о том, что будут обсуждать на внеочередном заседании в среду, источник , близкий к руководству фракции "Слуги народа", ответил, что "план победы".

"Ориентировочно это будет презентация "плана победы", - заявил источник.

Советник Офиса президента Сергей Лещенко подтвердил эту информацию.

"В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия: это публичное представление "плана победы", - написал Лещенко в своем телеграм-канале.

Вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "план победы" Зеленского представят украинцам в ближайшие дни. Он добавил, что план "касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного" России.

На Западе, где Зеленский уже представил свой план, его активно обсуждают в СМИ. Так, американский канал Fox News назвал документ "проигрышной авантюрой".