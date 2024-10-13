Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что план победы президента Владимира Зеленского представят украинцам в ближайшие дни.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе война, что делаем. Я думаю, что президент здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет", – сказал он.

Он заявил, что план "касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного".

По словам Подоляка, "несмотря на то, что основные акценты уже понятны, президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна".

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинцам представят план победы, но не в полном объеме. Некоторые положения останутся закрытыми.

Ранее президент рассказал, что первым пунктом плана победы является приглашение Украины в НАТО.