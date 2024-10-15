Владимир Зеленский представит в Верховной Раде свой "план победы" не полностью.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, приложения документа не будут обсуждаться публично, поскольку касаются "математической военной составляющей".

"Президент хочет, чтобы… общество понимало, потому что там есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это всё, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине", - сказал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что 16 октября состоится внеочередное заседание Рады с участием Зеленского, на котором он представит свой план.

А 17 октября Зеленский представит "план победы" в Европейском совете.