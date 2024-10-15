Западные партнеры настаивают, чтобы Украина снизила возраст мобилизации.

Об этом сегодня в эфире телеканала "Новини.LIVE" сообщила народная депутат из партии "Евросолидарность" Мария Ионова.

"Что касается мобилизации и наших партнеров, они настаивают на том, чтобы снизить возраст мобилизации", - заявила она.

Ее слова подтвердили в Офисе президента. Как отметил в своем телеграм-канале советник Офиса президента Сергей Лещенко, Вашингтон давит на Владимира Зеленского, чтобы тот снизил возраст мобилизации до 18 лет, причем это призывают сделать американские политики из обеих партий.

"Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не прогнулся и продолжает убеждать политиков от обеих партий давать оружие без смены призывного возраста", - написал Лещенко.

Напомним, ранее нардеп Роман Костенко также говорил, что отдельные американские чиновники призывают Украину снизить возраст мобилизации, а украинской власти придется пойти на это в случае, если в РФ будет объявлена новая волна мобилизации.

Вчера журналист Виталий Портников заявил, что если война будет длиться еще два года, мобилизационный возраст снизят, а если пять лет – мобилизуют женщин.