У США есть план по завершению войны в Украине, но он включает "территориальные компромиссы". Об этом заявил экс-посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый в интервью "РБК-Украина".

"Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне. В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов", - заявил Чалый.

Чалый считает, что у США есть план по войне в Украине. Его основные пункты:

не допустить прямого столкновения с Россией;

не допустить задействования НАТО;

"не допустить российскую победу над Украиной, чтобы Украина сохранилась, пусть не в территории, но как суверенная, независимая страна".

"Да, это план не о победе Украины", - прокомментировал Чалый.

Он также считает, что власти Украины могут противостоять этому лишь "эскалацией" и вовлечением других стран в войну.

"Надо делать так, чтобы другие страны тоже были в этой войне. Я уверен, что мир наступит после эскалации, а не наоборот. То есть если мы покажем эскалацию со своей стороны, и что на нашей стороне поляки, литовцы, французы, если не будем бояться иметь пилотов из этих стран - французов на «Миражах», американских ветеранов на F-16, если создадим такую бригаду трехстороннюю и задействуем на границе, Путин начнет кричать. Покажем, что дороги назад нет, тогда они в России начнут искать, куда направить все это", - заявил экс-посол.

Напомним, в последнее время западная пресса все чаще пишет, что президент Владимир Зеленский готов на прекращение войны по линии фронта при определенных условиях. В ОП это все время отрицают и говорят только о возможности выхода на границы.