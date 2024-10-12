Ещё одно западное издание пишет, что Банковая рассматривает остановку войны по линии фронта на основе компромисса с Кремлём.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"В Киеве обсуждаются сценарии, согласно которым страна откажется от полного освобождения оккупированных территорий военным путём (почти двадцать процентов территории Украины)", – приводит Spiegel слова источника.

При этом собеседник из Киева подчёркивает, что "у нас было неправильное представление о победе".

"Мы считали, что победа должна стать безоговорочной капитуляцией путинской России. Но без уступок уже не получится. Сделка также должна быть выгодна и РФ", – сообщает источник.

Как вариант урегулирования российско-украинского конфликта, по информации журнала, "в Киеве активно обсуждают западногерманскую модель", согласно которой ФРГ входила в НАТО, а ГДР – в советский блок.

"Однако внутренняя граница Германии не оспаривалась и ФРГ не боролась за неё. Поэтому идея о том, что НАТО может принять Украину до окончания войны, является совершенно иллюзорной", – пишет журнал со ссылкой на близкого к Офису президента политолога Владимира Фесенко.

"Зеленский хочет этого – он максималист. Но НАТО не будет брать на себя обязательство защищать Украину в условиях военного времени", – утверждает политолог.

Напомним, официально Украина опровергает вариант "размена территорий" и настаивает на требовании полного вывода российских войск по "формуле Зеленского".

В то же время уже несколько авторитетных западных медиа сообщили, что прекращение огня по линии фронта под гарантии безопасности от Североатлантического альянса в Киеве рассматривают.