Министерство иностранных дел Украины опровергает "манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ" касательно готовности Украины к заморозке войны по линии фронта в обмен на приглашение в НАТО или гарантии безопасности.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Единственным реалистичным путем для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остаётся Формула мира, основанная на уважении Устава ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Также сказано, что Украина не примет договоренности, заключенные без её участия.

В Москве также прокомментировали публикации западных СМИ о возможности остановки войны по линии фронта с предоставлением Украины членства в НАТО.

"Серьезных предложений по украинскому урегулированию пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки", следить за ними нет смысла", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, вчера в Офисе президента опровергли информацию СМИ о том, что президент Владимир Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта в обмен на гарантии безопасности.