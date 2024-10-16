Североатлантический альянс пока не может поддержать все пункты "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на брифинге.

"Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты", - сказал Рютте.

Он заявил, что Украина присоединится к НАТО, "когда настанет подходящий момент".

Напомним, сегодня открытую часть "плана победы" презентовал в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заявил депутатам, что "победа стала для кое-кого неудобным словом" и что "план победы" будет "мостом к саммиту мира". Благодаря ему можно будет завершить войну "не позднее 2025 года".

В презентованном документе содержатся в основном уже известные из СМИ пункты - за исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" в Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые. Главные пункты уже были известны и до презентации в парламенте: приглашение в НАТО и разрешение бить дальнобойными ракетами по российской территории.

Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в тайных приложениях "плана победы" Украины идет речь об ударах по территории РФ.

Мы анализировали в отдельном материале, в чем смысл представленного Зеленским "плана победы".