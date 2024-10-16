НАТО не может поддержать все пункты "плана победы" Зеленского
Североатлантический альянс пока не может поддержать все пункты "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на брифинге.
"Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты", - сказал Рютте.
Он заявил, что Украина присоединится к НАТО, "когда настанет подходящий момент".
Напомним, сегодня открытую часть "плана победы" презентовал в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заявил депутатам, что "победа стала для кое-кого неудобным словом" и что "план победы" будет "мостом к саммиту мира". Благодаря ему можно будет завершить войну "не позднее 2025 года".
В презентованном документе содержатся в основном уже известные из СМИ пункты - за исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" в Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые. Главные пункты уже были известны и до презентации в парламенте: приглашение в НАТО и разрешение бить дальнобойными ракетами по российской территории.
Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в тайных приложениях "плана победы" Украины идет речь об ударах по территории РФ.
Мы анализировали в отдельном материале, в чем смысл представленного Зеленским "плана победы".