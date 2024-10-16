В тайных приложениях "плана победы" Украины идет речь об ударах по территории РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, ... какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия", – сказал Подоляк.

Напомним, сегодня открытую часть "плана победы" презентовал в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заявил депутатам, что "победа стала для кое-кого неудобным словом" и что "план победы" будет "мостом к саммиту мира". Благодаря ему можно будет завершить войну "не позднее 2025 года".

В презентованном документе содержатся в основном уже известные из СМИ пункты - за исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" в Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые. Главные пункты уже были известны и до презентации в парламенте: приглашение в НАТО и разрешение бить дальнобойными ракетами по российской территории.

Мы анализировали в отдельном материале, в чем смысл представленного Зеленским "плана победы".