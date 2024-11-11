В понедельник, 11 ноября, в Украине идет 990-й день войны с Россией.

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12.06 Украина держит в Курской области больше войск, чем на юге Донбасса, пишет El Pais со ссылкой на украинских военных.

Под Курском задействованы лучшие украинские бригады, и каждые 10 дней проводятся ротации, под Курахово - 25.

Американские военные источники заявляли агентству Bloomberg в начале октября, что с таким потенциалом ВСУ смогут оставаться в Курской области "еще несколько месяцев, а то и дольше".

11.59 Новые кадры с места прилета по пятиэтажке в Кривом Роге.

11.32 В Кривом Роге уже 8 пострадавших после прилета по пятиэтажке, сообщает ОВА.

11.22 Украинские паблики пишут, что к западу от Курахово подорвана дамба водохранилища и вода заливает прилегающие села.

Российские паблики также сообщают о подрыве дамбы у села Старые Терны, которое является одной из целей российского наступления. К нему армия РФ приближается с двух сторон, чтобы блокировать Курахово с тыла.

Подтверждений этой информации на данный момент нет.

Тем временем уже высказываются версии, кто именно мог взорвать дамбу. Одни паблики пишут, что это сделала Украина с целью замедлить продвижение российских войск. Другие - что дамбу уничтожили россияне, чтобы затопить дороги, по которым снабжаются гарнизон в Курахово, а также украинские силы к северу от реки Волчьей и Кураховского водохранилища.

11.12 Под завалами пятиэтажки в Кривом Роге могут быть люди, сообщает ОВА.

Четверо пострадавших.

Разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

10.50 Масштабные повреждения пятиэтажки в Кривом Роге после прилета.

10.45 В Кривом Роге в результате прилета повреждена пятиэтажка, сообщает ОВА.

10.35 Кураховскую ТЭС разобрали на запчасти для ремонта других электростанций, поврежденных обстрелами, сообщает The Wall Street Journal.

Решение было принято весной, когда РФ разрушила мост, по которому ТЭС снабжалась углем. Без него станция не могла функционировать, а восстановление инфраструктуры в непосредственной близости от линии фронта было невозможно.

"Конечно, это было очень трудно. У нас не было выбора", — сказал начальник объекта Анатолий Боричевский.

К концу лета демонтаж был почти завершен, что позволило оперативно ремонтировать многие другие объекты. Остались только котлы и другие элементы, слишком громоздкие для транспортировки.

Отметим, что сейчас Курахово находится под угрозой российского окружения. Подробнее об этом мы писали здесь.

10.03 В первый день на посту президента Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров, заявила пресс-секретарь республиканца Каролин Ливитт.

По ее словам, теперь Трамп сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной".

"Это включает в себя, в первый же день, усаживание Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Отметим, что первым днём вступления Трампа в должность президента будет 20 января, когда состоится его инаугурация.

Напомним, что избранный президент США уже созвонился отдельно с Зеленским и Путиным. О чем говорят последние заявления Трампа и его команды, мы анализировали здесь.

9.58 Воздушные силы сообщают, что ночью сбили 39 "Шахедов" из 74.

Напомним, вчера ВСУ сообщили о рекордном налете "Шахедов" - 145 беспилотников.

9.53 Новые кадры последствий ночных прилетов по Запорожью.

Пострадавших уже 22, сообщает ОВА.

9.19 В российском Воронеже обломки сбитого дрона повредили здание промышленного предприятия, сообщает губернатор.

9.14 Победа, которую Украина определяет как изгнание российских войск со всей своей территории, на Западе "считается недостижимой".

Об этом пишет CNN со ссылкой на эксперта Рима Монтаза из Фонда Карнеги.

Он считает, что существует "растущий, тихий консенсус в отношении того, что переговоры, которые повлекут за собой принятие хотя бы временной потери суверенитета над территориями, являются единственным способом положить конец этой войне".

"Киев находится в одной из самых слабых позиций с февраля 2022 года", считает эксперт. Но указывает, что перспектива переговоров, итогом которых будет фактическая потеря территорий, "является политическим минным полем" для Зеленского.

Издание предполагает, что при любой конфигурации линии фронта Москва потребует гарантий нейтралитета Украины "или, по крайней мере, приостановки на неопределенный срок ее стремления вступить в НАТО".

Зеленский же "не сможет этого проглотить без гарантий будущей безопасности Украины", описывает CNN одно из основных противоречий гипотетических переговоров.

8.28 Ночью три авиабомбы ударили по Запорожью, погиб один человек, пострадал 21.

Среди пострадавших – 5 детей. Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет. Четырехлетнего ребенка госпитализировали.

В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.

8.13 Пять погибших в Николаеве после атаки беспилотников. "Шахеды" попали в многоэтажку и частные дома.

В одном из таких домов погибло четыре человека - трое женщин и мужчина. Ещё один человек погиб в многоэтажке.

8.04 Стратегические бомбардировщики РФ отлетают от Каспийского моря.

Реальных пусков ракет скорее всего не было, пишут украинские мониторинговые паблики. Вероятно, это была тренировка.

7.44 Экстренные отключения света превентивно ввели Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.

Об этом сообщает ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".

Сохраняется угроза ракетного удара по энергетике.

7.39 В Киеве превентивно ввели экстренные отключения света - на случай ракетного удара по энергетике.

7.36 В Украине масштабная тревога из-за взлёта стратегических бомбардировщиков в России и пуска в ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также в небе находятся носители ракет "Кинжал".

Пока неизвестно, пуски крылатых ракет реальные или имитационные, пишут мониторинговые паблики.