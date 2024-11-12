В интернете появилась видеозапись момента подрыва Терновской дамбы Кураховского водохранилища на территории Донецкой области. Съемки производил дрон.

Кадры опубликовал телеканал ТСН.

На них видно, как взлетает на воздух земля, а также видны последствия подрыва: повреждения проезжей части на дамбе.

По мнению морского геолога из Латвии Константина Ранкса, масштабного затопления после взрыва не будет.

"Можно сказать, что это вполне локальное водохранилище. Создавалось специально для того, чтобы обеспечивать охлаждение Кураховской теплоэлектростанции, которая сейчас не работает. Водохранилище небольшое и стоит на реке Волчья. Его максимальная глубина – 9 метров. А площадь 15 или 17 квадратных километров. Это совсем немного. То есть это ни в какое сравнение не идет, например, с Каховским водохранилищем", - сказал Ранкс.

Он добавил, что подрыв важен с военной точки зрения, так как в зоне подтопления может оказаться стратегически важная для ВСУ дорога Н-15, по которой поступает снабжение.

Напомним, вчера сначала украинские и российские телеграм-каналы сообщили, что под Курахово подорвана дамба и вода заливает близлежащие села.

Позже подрыв официально подтвердили в Донецкой ОВА.