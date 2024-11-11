Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища и заявила, что это сделала армия РФ.

Заявление опубликовано в телеграм-канале ОВА.

По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке Волчья в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра. Но пока подтопления жилья не зафиксировано.

Пострадать могут жители населенных пунктов на реке не только в Донецкой области, но и Днепропетровской.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов тоже подтвердил подрыв дамбы и обвинил в этом россиян. По его словам, войска РФ сделали это чтобы усложнить логистику ВСУ. В результате оказались подтоплеными несколько деревень в направлении Богатыря.

"Дороги остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих населенных пунктов, конечно же, ограничено", - сообщил Бунятов.

Ранее украинские и российские телеграм-каналы первыми написали о подрыве сооружения. По их данным, таким образом россияне рассчитвают затопить дороги, по которым снабжаются гарнизон в Курахово, а также украинские силы к северу от реки Волчьей и Кураховского водохранилища.

По данным военного ресурса Deep State, россияне берут Курахово в клещи и там назревает катастрофа.