В Винницкой области подорвали железную дорогу.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Диверсия случилась 16 февраля, около 06:30, в посёлке Серебрия Могилов-Подольского района. Во время движения поезда машинист заметил взрыв на железнодорожном полотне, после чего применил экстренное торможение.

В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно, движение железнодорожного транспорта было остановлено. Грузовой поезд не поврежден, пострадавших также не было.

При осмотре места происшествия изъяты элементы поврежденной рельсы, провода, антенну, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток и образцы гравия", - рассказывает источник.

Он также добавил, что в составе поезда было 11 вагонов, из которых 2 с мукой, 2 с гипсовыми плитами, остальные пустые.

"По данному факту СБУ открыла уголовное дело по статье диверсия. Правонарушителям грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения", - говорит источник.

Ранее мы писали, что в Чернигове произошел взрыв в авто, в результате которого погибла женщина. Также травмирован мужчина, он находится в реанимации в критическом состоянии.