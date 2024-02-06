В Украине прокомментировали заявление Грузии о предотвращенной попытке транзита взрывчатки в Россию.

Посольство Украины в Грузии заявляет, что проверяет информацию и выясняет все обстоятельства, в частности, относительно возможной причастности граждан Украины.

"Посольство рассчитывает, что Грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, в Грузии заявили, что организатором операции стал экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа", одессит Андрей Шарашидзе.

Также заявлялось, что в схеме участвовали семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении.

Ранее мы писали, что в Приднестровье заявили, что двух граждан "республики" похитили на территорию Украины с применением оружия.