Россияне утверждают, что перехватили в оккупированном Энергодаре Запорожской области украинский дрон со взрывчаткой.

Он, по их утверждению, следовал в сторону Запорожской АЭС.

Украина этого не комментировала.

Ранее мы писали, что в мае украинская военная разведка утверждала, что россияне готовят "масштабные провокации по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции" с целью добиться остановки боевых действий в Украине.

В июле Главное управление разведки заявило, что Россия планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения.

На фоне этих заявлений сообщалось, что российская сторона не допускает инспекторов Международного агентства по атомной энергетике на крышу реакторных блоков Запорожской АЭС.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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