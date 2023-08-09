В Энергодаре заявили о перехвате беспилотника со взрывчаткой, летевшего в сторону Запорожской АЭС
Россияне утверждают, что перехватили в оккупированном Энергодаре Запорожской области украинский дрон со взрывчаткой.
Он, по их утверждению, следовал в сторону Запорожской АЭС.
Украина этого не комментировала.
Ранее мы писали, что в мае украинская военная разведка утверждала, что россияне готовят "масштабные провокации по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции" с целью добиться остановки боевых действий в Украине.
В июле Главное управление разведки заявило, что Россия планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения.
На фоне этих заявлений сообщалось, что российская сторона не допускает инспекторов Международного агентства по атомной энергетике на крышу реакторных блоков Запорожской АЭС.
Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.
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