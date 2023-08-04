Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) допустили на крышу третьего и четвертого реакторов на Запорожской АЭС, и они не обнаружили там взрывчатки.

Об этом сообщил глава Агентства Рафаэль Гросси, его слова приводит Твиттер организации.

"Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков и машинных залов ЗАЭС после того, как вчера им был предоставлен доступ. Команда продолжает запрашивать посещение крыш остальных четырех блоков", - сказано в посте.

В мае украинская военная разведка утверждала, что россияне готовят "масштабные провокации по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции" с целью добиться остановки боевых действий в Украине.

В июле Главное управление разведки заявило, что Россия планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения.

На фоне этих заявлений сообщалось, что российская сторона не допускает инспекторов Международного агентства по атомной энергетике на крышу реакторных блоков Запорожской АЭС.