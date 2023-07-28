Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на днях зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС.

Об этом сообщил в пятницу, 28 июля, глава Госатомрегулирования Олег Кориков на брифинге.

"В последнее время мы располагаем информацией от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", - заявил Кориков.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее неоднократно сообщал, что их эксперты обнаруживают противопехотные мины на периферии площадки Запорожской АЭС. На внутреннем периметре площадки мин не заметили.

Также МАГАТЭ до сих пор требует доступа к крышам ЗАЭС, в том числе блоков 3 и 4, "которые представляют особый интерес".

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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