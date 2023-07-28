В пятницу, 28 июля, в Украине идет 520-й день войны с Россией.

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28 июля

07.57 За минувшие сутки темп нового наступления ВСУ под Ореховым замедлился, анализирует "Институт изучения войны".

По данным организации, новых крупных механизированных штурмов украинские силы не проводили.

Вместе с тем, пишет ISW, продвижение украинских войск на этом участке не остановилось.

Также "Институт" публикует карту ситуации на Времьевском выступе, где после продвижения ВСУ в Старомайорском под угрозой окружения с трёх сторон оказалось село Урожайное (удерживается РФ).

В то же время по этой карте видно, что бои ещё не подошли к основной линии обороны российской армии на этом участке.

07.40 США ускоряют поставки танков "Абрамс" Украине, пишет издание Politico.

Они прибудут в сентябре, заявили газете источники, знакомые с вопросом. Ранее сроки были более расплывчатыми (заявлялось, что танки ожидаются осенью).

Сперва машины доставят в Германию, где они пройдут ремонт, затем направятся на поле боя.

Речь о старой модели M1A1. На поставку более современной модели А2 ушел бы год, пишет издание.

Ускорение связано с усилением интенсивности боев.

Первоначальная партия будет состоять из шести-восьми танков, сказал представитель отрасли и помощник конгрессмена. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует украинскому батальону.

07.35 В Шахтерске (неподконтрольная часть Донецкой области) после ночного прилета сильный пожар.

Как сообщается, горит нефтебаза.

07.02 Мэр Москвы Собянин заявил о сбитии беспилотника - без жертв и разрушений.

Позже минобороны РФ выпустило сообщение, что дрон пытался атаковать объекты в Московской области, но был уничтожен.

Имела ли место атака двух БПЛА, или российские чиновники говорили об одном и том же беспилотнике - не уточняется.