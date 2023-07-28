В Польше активно обсуждают заявления, которые идут из Беларуси, о намерениях "вагнеровцев" сходить на экскурсию "в Варшаву и Жешув". А также намеки на возможные провокации и диверсии со стороны ЧВК на границе и на территории страны, которые озвучиваются белорусскими провластными экспертами.

Большинство экспертов и аналитиков в такое развитие событий не верит, так как полагают, что подобные действия абсолютно бессмысленны с точки зрения России и Лукашенко.

Во-первых, "вагеровцев" слишком мало, чтоб доставить какие-то серозные неприятности полякам. Даже если в Беларуси скопится до 10 тысяч наемников Пригожина они не смогут захватить даже какой-либо пограничный город, не говоря уже о сухопутном ("сувалкинском") коридоре в Калининградскую область. То есть, с военной точки зрения поляки "вагнеровцев" не боятся.

Во-вторых, с учетом вышеизложенного, поляки считают, что подобные действия будут абсолютным идиотизмом со стороны РФ и Беларуси, так как не дадут никакого военного эффекта, зато их активность может быть воспринята как нападение на страну НАТО и спровоцировать войну Альянса с Россией.

Поэтому зачастую заявления с намеками о провокациях "вагнеровцев" в Польше (особенно в стане оппозиции) воспринимаются в контексте предстоящих в октябре парламентских выборов в стране. Считается, что подобное нагнетание очень выгодно правящей партии "Право и справедливость", которая под лозунгом "сплотить нацию вокруг правительства перед лицом угрозы с востока" может нарастить себе рейтинг. Или даже ввести чрезвычайное положение и перенести выборы (такие намерения власти опровергают).

В тоже время, нельзя сказать, что в Варшаве вообще не обращают внимание на эти угрозы.

Идет переброска войск к границе с Беларусью, а вчера министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сказал, что правительство может принять решение о полном закрытии своей границы с РБ, если поблизости произойдут серьезные инциденты с участием наемников ЧВК "Вагнер".

Министр дал понять, что в этом случае другие члены НАТО - Литва и Латвия - также закроют свои границы с Беларусью.

"Если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы придем к полной изоляции Беларуси", - сказал Каминский.

А министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша увеличит численность армии в два раза.

О том, как в Польше реагируют на информацию о подготовке диверсий "вагнеровцев" читайте в статье "Страны".

"Скорее шантаж, чем реальная угроза"

Путин и Лукашенко, напомним, допустили вмешательство Польши в войну - в том числе против якобы Беларуси - и "последствия" в этом случае (Польша и Украина такие намерения опровергли). А Лукашенко допустил "экскурсию" вагнеровцев по территории Польши. После чего провластные белорусские эксперты заявили, что "вагнеровцы" могут устроить диверсии на территории соседней страны. В частности - в районе аэропорта Жешув.

Это, естественно, не осталось незамеченным польскими СМИ. Но большинство комментаторов не верят в серьезность этих угроз и воспринимают как некую информкампанию Путина и Лукашенко для своих целей.

"Это скорее информационная атака и шантаж, чем реальная угроза, потому что наемники группы "Вагнера" еще далеко от польской границы. По данным западных спецслужб, в Беларуси их всего около 3,5 тыс. Однако планируется переместить туда до 10 тысяч человек. Что все равно не будет критической цифрой. Если бы сегодня наемники вдруг напали на Польшу, от них, наверное, ничего не осталось бы", - говорит в интервью "Газете Выборчей" белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Тем более, если эта угроза станет реальностью, то последствия будут непредсказуемыми, поскольку это станет нападением на страну-члена НАТО, пишут польские СМИ.

И напоминают, что в истории Организации Североатлантического договора статья 5 договора, в которой говорится, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех, применялась лишь однажды, после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Следовательно акции "вагнеровцев" в Польше создали бы угрозу прямой войны РФ и НАТО. На что, как считают польские эксперты, не пойдет ни Путин, ни Лукашенко.

"На месте Лукашенко я бы не стал посылать группу "Вагнера" в Польшу, потому что в ответ пострадает Беларусь, так как там может произойти военная интервенция. Я не верю, что Лукашенко, читающий с бумажки перед Путиным, пытающимся лукаво подавить улыбку, всерьез верит в возможность такого сценария. Но если бы это произошло, Лукашенко стал бы первой жертвой этой авантюры", - считает научный сотрудник Финского института международных отношений Григорий Нижников.

Камиль Клысински из Центра восточных исследований в Варшаве полагают, что наемники группы "Вагнера" не смогут атаковать блокпосты на польско-белорусской границе из-за отсутствия тяжелого вооружения и техники.

Однако, утверждает он в интервью "Речи Посполитой", присутствие наемников в Беларуси несет в себе определенный риск для Польши. При этом он добавляет: "Но в первую очередь это риски для Лукашенко, и он это знает".

За угрозой Лукашенко об "экспедиции" группы "Вагнера" в Польшу стоит просьба к Путину что-то сделать с этой группой в Беларуси.

"Не думаю, что Лукашенко рад их присутствию в своей стране. Он хочет все контролировать, особенно в сфере безопасности. А опытных наемников трудно контролировать", - считает Клысински.

"Удержать пригожинских наемников с их навыками, с их, мягко говоря, специфическим образом жизни очень сложно. Избавиться от них - для Беларуси сейчас самая большая проблема", - считает эксперт.

Более того, он сомневается, что Пригожин и его наемники теперь будут выполнять какой-либо приказ Путина. Июньские события показали, что это независимая структура, которая "ввязывается в любые авантюры только тогда, когда это ей выгодно".

Газета Rzeczpospolita ("Речь Посполитая") тоже со скепсисом относится к угрозам о провокациях группы "Вагнера" на границе.

"Это угроза для Польши только в российских СМИ и пропаганде, которую наши пропагандисты, наши политики широко используют для запугивания поляков. Эта группа находится в хаосе", - пишет издание.

Есть мнение, что за угрозами может стоять игра Путина, призванная снивелировать эффект после мятежа Пригожина.

Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко хотел дать понять, что наемники намерены напасть на Польшу, но он останавливает их.

"Это была самая важная часть спектакля, которую должны были увидеть зрители", – сказал политолог.

У Григория Нижникова также сложилось впечатление об "определенном сценарии". Потому что через два дня после мятежа главы группы Вагнера Евгения Пригожина Лукашенко, вероятно, "слишком много наговорил", получил выговор от Москвы и, в результате, высказался "в навязанных Кремлем рамках", считает эксперт.

Кроме того, по словам Карбалевича, Путин пытается показать российской аудитории, "как ловко он снова всех перехитрил".

"Попытка государственного переворота Пригожина серьезно потрясла Путина. Группа "Вагнера", создававшая проблемы для России, была переброшена в Беларусь, чтобы угрожать Польше. Путин "умело" избавился от своей проблемы, используя ее против своего врага", - говорит Карбалевич.

"Ралли на Замбрув 300 парней с винтовками в руках"

В польских СМИ уже анализируют возможные сценарии действий "вагнеровцев" против Польши и приходят к выводу, что они обречены на провал.

Журналист OKO Press Витольд Гловацкий считает угрозу "ралли "300 парней с винтовками в руках в условный Замбрув" (город недалеко от границы Польши с Беларусью) абсурдной прежде всего по чисто военным причинам.

"Если предположить, что в один пикап поместится целых шесть бойцов "Вагнера", для них в любом случае потребуется не менее 50 автомобилей. Это большая колонна - при минимальном расстоянии между машинами в 20 метров, требуемом военными, ее длина составит не менее 1,2 км.

Чтобы перебраться "в Замбрув" на пикапах, вагнеровцам сначала нужно было захватить один из пограничных переходов восточнее Белостока - либо в Кузнице, либо в Бобровниках. Если бы эти "пикапы" были полностью вездеходами, то еще можно представить форсирование заграждений на границе - на каком ее лесном или полево-луговом участке. Это можно было сделать с помощью бульдозера или танка в качестве тарана или с помощью взрывчатых веществ.

Но не незаметно. Польско-белорусская граница в настоящее время очень тщательно охраняется патрулями пограничной службы и ВОТ (войска территориальной обороны), беспилотниками и электронными устройствами, которые позволяют вести наблюдение за пограничной полосой и регистрировать движение и тепловые следы. Нет ни малейшего шанса, что 300 человек на 50 большегрузных автомобилях смогут скрытно его пересечь. Тем более невозможно, если вы выберете вариант форсирования одного из пограничных переходов - тут уж, несомненно, потребуется борьба с польскими пограничниками и таможенниками.

И то, и другое было бы открытым нападением на Польшу - достаточно, чтобы признать, что война началась, и оправдать обращение к статье 5 Североатлантического договора, обязывающей наших союзников по НАТО оказывать помощь.

Что произойдет в ближайшие минуты и часы после того, как "300 парней с винтовками на пикапах" в конце концов прорвутся через границу?

Находящиеся на границе силы погранвойск и ВОТ, в связи с многочисленностью группировки вторжения, вероятно, получили бы приказ избегать боевого контакта с противником и сосредоточиться на наблюдении за его действиями.

Для охраны границы в действие могла бы вступить дежурная пара истребителей F-16, задачей которых, скорее всего, был бы сбор информации, необходимой для проведения более массированной воздушной атаки, если бы был отдан такой приказ. Где-то в районе въездов на трассу С-8 под Белостоком путь вагнеровцам в конечном итоге преградили бы дислоцированные в этом районе части Войска Польского.

Первым из них, скорее всего, станет 18-й Белостокский разведывательный полк, который является одним из трех таких элитных подразделений польской армии, подчиняющихся непосредственно главкому родов войск. Белостокский полк имеет большой афганский опыт, хорошо обученных бойцов и относительно тяжелое для разведывательного подразделения вооружение. Кроме того, специфика подготовки этого подразделения включает в себя борьбу с вооруженными группами, проникающими на территорию Польши в условиях нерегулярных операций. Численность полка вполне достаточна для борьбы с 300 парнями на пикапах", даже с учетом боеспособности наемников "Вагнера" выше среднего. В Белостоке (и в некоторых других местах Подляского воеводства) формируется новая польская дивизия, частично на основе существующих частей - 1-я пехотная дивизия легиона. Там довольно много войск.

"Набег на Замбрув" в реальном мире, скорее всего, закончился бы где-нибудь восточнее или северо-восточнее Белостока коротким ожесточенным боем в лесах Кнышинской пущи. Учитывая, что в результате Россия и Беларусь могут оказаться в состоянии открытой войны с НАТО, невозможно представить, чтобы и Владимир Путин, и Александр Лукашенко отдали бы такой приказ - без малейшего шанса добиться какой-либо военной выгоды", - считает Гловацкий.

Он уверен, что у Польши достаточно сил, чтобы справиться с возможным нарушением границы страны "вагнеровцами" – или любые другими формированиями российской или белорусской армии или спецназа. Однако реальная вероятность того, что что-то подобное может произойти, очень мала.

"Вагнеровцы идентифицируются НАТО как часть российской военной машины, тесно связанной с регулярной российской армией, и их возможное нападение на польскую границу будет достаточным основанием для активации статьи 5 Североатлантического договора, т.е. начала конфликта глобального масштаба. Так что Замбрув может спать спокойно", - уверен Гловацкий.

О том, что акции "вагнеровцев" против Польши являются бессмысленными с любой точки зрения для Путина и России мы уже подробно писали. Однако отмечали, что при определенных обстоятельствах это может оказаться далеко не пустыми угрозами. Точно также как и полномасштабное вторжение в Украину, в которое никто не верил, в конце концов стало реальностью. Подробно мы анализировали перспективы развития ситуации здесь.

"Качиньский рассчитывает на предвыборный "эффект флага"

В условиях скепсиса относительно реальности угрозы для Польши от "вагнеровцев", в польских СМИ распространяется точка зрения, что нагнетание ситуации выгодно в первую очередь правящей партии "Право и справедливость", которая хочет усилить свои позиции перед выборами в парламент в октябре этого года.

"Полякам следует помнить, что власть боится предстоящих выборов гораздо больше, чем вагнеровцев. Нет никаких реальных оснований утверждать, что присутствие вагнеровцев в Беларуси повышает уровень угрозы для Польши. Пугая поляков, Качиньский рассчитывает на предвыборный "эффект флага", фокусирующий граждан вокруг ныне правящей партии перед лицом угрозы, который был бы очень полезен для ПиС. Партия Качиньского неудачно начала избирательную кампанию и до сих пор не может придать ей новый импульс. Так почему бы в такой ситуации не сделать ставку на вагнеровцев?", - пишет Гловацкий.

Как считает обозреватель Gazeta Wyborcza Доминика Веловейска, своими угрозами Кремль и Лукашенко передают мяч Качиньскому.

"Чем больше будет сообщений о нападении вагнеровцев на наши границы, тем больше соблазн ввести чрезвычайное положение в части Польши", - считает она.

Отметим, что представители ПиС и президент Анджей Дуда заявляют, что "на сегодняшний день они не видят причин для введения чрезвычайного положения".

"Я слышу голоса публицистов, что у ПиС нет идей для предвыборной кампании. Боюсь, и Владимир Путин и Александр Лукашенко подпитывают эту кампанию", - пишет журналистка.

По ее мнению, Россия в течение многих лет сознательно проводила политику развала Евросоюза, помогая Марин Ле Пен и другим правым политикам или влияя на исход референдума о "Брексите" в Великобритании.

"Было бы наивно думать, что Путин не захочет повлиять на исход выборов в нашей стране. Я оговорюсь, что такие утверждения, как "правительство ПиС - агенты Путина", являются чушью. Тем не менее не исключено, что агенты влияния пытаются влиять на польскую политику, создавая в Польше антиевропейское лобби", - заключает Веловейска.

Программный директор Коллегиума Восточной Европы Адам Бальцер в комментарии "Польскому радио" также считает, что "Право и справедливость" активно использует нарратив об угрозах с востока в своей предвыборной кампании.

"Если посмотреть правительственный польский телеканал, то может сложиться впечатление, что полномасштабная война началась не 24 февраля 2022 года, а с миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом говорили даже президент и премьер Польши. Конечно, принимая во внимание страшный опыт украинцев, которые оказались жертвами российской агрессии, такие заявления просто скандальны. С другой стороны, мы должны признать, что имеем дело с реальными угрозами, особенно, если говорить о размещении "группы Вагнера" в Беларуси, хотя они и преувеличены властями. Реальные проблемы могут быть преувеличены и использованы правящей партией для того, чтобы ввести на части территории Польши чрезвычайное положение, что, конечно же, повлияет на проведение выборов. Вероятно, все будет зависеть от опросов. Нужно подождать до сентября-октября, поскольку, как показывают различные социологические опросы, в Польше значительная группа избирателей принимает решение в последнюю неделю перед голосованием. Нельзя исключать того, что власти решат, что лучше провести выборы несколько позже. Это было бы решение, которое спровоцировало бы рост внутреннего напряжения в Польше. Лично я считаю, что такой сценарий маловероятен, поскольку несколько пессимистично смотрю на возможность победы либеральной оппозиции на выборах", – говорит Бальцер.

Как пишет Gazeta Wyborcza, оппозиция уверена в том, что Качиньский хочет использовать слухи о провокациях группы "Вагнер" на границе как повод для срыва выборов.

Радослав Сикорский, депутат Европарламента от Гражданской коалиции, бывший министр национальной обороны и министр иностранных дел, написал в Твиттере: "Качиньский пытается подготовить почву для введения чрезвычайного положения и приостановки выборов. Если мы ему позволим".

А два дня спустя, после слов премьера Моравецкого "Слишком рано принимать решение о чрезвычайном положении", Сикорский резюмировал в Твиттере: "Значит, они это замышляют".

Адвокат Роман Гертич, в прошлом заместитель премьер-министра в правительстве Качиньского, также предположил, что лидер ПиС готов к любому решению.

"Качиньский не намерен добровольно отказываться от власти. Он уже знает, что выборы теряются, или, по крайней мере, он знает, что существует такая высокая вероятность", - написал он в "Твиттере".

Польским властям уже грозят Майданом.

"Господин Качиньский, если под предлогом какой-то провокации или действий ваших союзников с востока вы попытаетесь украсть у нас выборы, мы устроим вам Майдан", - написал в "Твиттере" Гертич.

Кшиштоф Смишек, польский депутат от левых, смотрит на ситуацию примерно так же.

"Они (власть, - Ред.) способны нарушить все правила демократии, верховенства права, даже Конституцию. Они делают то, что не снилось ни одному юристу, поэтому чрезвычайное положение в Польше - это космический сценарий, но не невозможный", - говорит Кшиштоф Смишек.

Он уверен, что политики ПиС захотят сохранить власть любой ценой.

"Они не остановятся ни перед чем, чтобы сделать это. Поэтому я не исключаю, что они попытаются воспользоваться ситуацией в России и Беларуси, которая станет для них политическим золотом", - сказал он "Газете Выборчой".

В свою очередь оппозиционный депутат Гжегож Схетына, бывший министр внутренних и иностранных дел, добавляет, если рейтинги правящей партии продолжат падать, то "возможен любой сценарий".

Схетына считает, что Качиньский зациклен на поражении на выборах и сделает все, чтобы его избежать.

"Он способен ввести чрезвычайное положение, а это сценарий нарушения элементарных правил, и я считаю, что мы не позволим его реализовать", - считает он.

По последним соцопросам, у ПиС - около 30%, а оппозиционная "Гражданская платформа" экс-премьера Дональда Туска дышит им в спину с поддержкой 25-27% избирателей.

Поддержка ПиС уже давно упала ниже 40%, а перед началом избирательной кампании просела еще, когда партия, по словам экспертов, не смогла предложить ничего нового, кроме как повышения детских выплат с 500 до 800 злотых.

Соратники же Туска обещают привязать минимальную зарплату к средней, упростить налогообложение бизнеса, доплачивать бабушкам, которые помогают воспитывать внуков и ввести четырехдневную рабочую неделю.

Крестьянская партия и новая политсила "Польша 2050" телеведущего Шимона Головни набирает 10-13% голосов.

Все шансы пройти в новый Сейм есть у улльтраправой "Конфедерации"- ей обещают 10% голосов. Кстати, это единственная политическая сила, которая ставит под вопрос помощь Украине в противостоянии с Россией.

К слову, ряд экспертов полагают, что своими угрозами в адрес Польши Россия пытается уменьшить поддержку Украины среди поляков накануне выборов и увеличить рейтинг тех сил, которые выступают против продолжения помощи Киеву.

"Осенью в Польше пройдут парламентские выборы. И Путин, и Лукашенко пытаются на них воздействовать, в том числе угрожая заставить избирателей идти в "правильном" направлении, то есть в сторону сил, которые в предвыборной кампании заявляют, что роль Польши в конфликте неуместна и от нее следует отказаться, чтобы не допустить Третьей мировой войны", - говорит Нижников.