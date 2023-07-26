Анализируем события на 518-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта.

С ночи российские паблики писали о масштабной атаке в районе Работино на Ореховском участке. Заявлялось об атаке около 30-40 единиц бронетехники этой ночью и с утра. Публиковались фото и видео пораженной техники. Позже паблики написали, что атака отбита.

С украинской стороны этому подтверждений не было. Генштаб с утра заявлял, что не ВСУ, а россияне пытались восстановит позиции у Работино. Позже Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад от Залужного "о наступательных и оборонных действиях по всей линии фронта".

То есть, видимо, нечто нерядовое на фронте имеет место, раз главком с утра докладывал президенту о наступательных действиях.

Российское минобороны заявило, что в районе Работник имела место "массированная атака" силами трех батальонов и утверждает, что она отражена.

На Времьевском выступе ВСУ снова заявляют об успехе в районе Старомайорского. Отметим, такое же сообщение поступало от ведомства вчера. Об интенсивных атаках в этом селе, а также соседнем Урожайном, сообщают и паблики россиян. Но они пишут и о контратаках РФ.

Также развиваются события на севере Донбасса. Вчера украинский военный паблик DeepState сообщил, что россияне захватили села Надежда и Новоегоровка возле Кармазиновки Луганской области. Ранее россияне заявили о занятии там села Сергеевка.

Сегодня утром паблик подтвердил свои данные и заявил, что россияне настроились на захват Стельмаховки (севернее обсуждаемого участка). Минобороны РФ заявило, что россияне "заняли более выгодные позиции" рядом со Стельмаховкой, в районе Куземовки.

ВСУ, впрочем, потерю трех населенных пунктов в Луганской области опровергли. "Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", - сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый в комментарии CNN.

Отметим, что российские паблики пока не подтверждают захвата Надежды. По их данным, село может быть в "серой зоне", поскольку вокруг находятся контролируемые ВСУ высоты, а населенный пункт - в низине.

Напомним, украинское командование на прошлой неделе заявляло о масштабном наступлении РФ по линии Купянск-Сватово-Кременная. Ситуации там посвятило репортаж издание New York Times. Он озаглавлен "Где Россия атакует в Украине".

В статье говорится, что на северо-востоке РФ ведет "устойчивые наступательные операции" и "стреляет без остановки" - подчас втрое интенсивнее, чем украинские подразделения. Военврачи говорят о резком росте раненых на этом участке, хотя раньше их там было мало.

Киев направил сюда резервы, поскольку противник контратаковал и вернул часть утраченных территорий.

Россия ведет штурмы небольшими отрядами по 10-12 человек после мощной артподготовки - тактика, которая напоминает Бахмут. За отрядами заключенных идут более подготовленные и лучше экипированные российские военные, но их проблема в том, что они прибыли недавно, и хуже украинцев ориентируются в лесистой местности на луганском направлении. Поэтому они могут заблудиться и наткнуться на позиции ВСУ, а при отступлении отходят, не имея четкого маршрута.

Также издание сообщает об уровне потерь ВСУ. В одной из рот, командир которой дал интервью, осталось 8 человек из 160 первоначального состава, который был в начале вторжения. Остальные - новоприбывшие.

На море россияне готовятся к блокаде портов Украины, заявили в Минобороны Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины. При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений", - говорится в сообщении.

Сегодня в британской разведке также сообщили, что РФ передислоцировала суда Черноморского флота - что может свидетельствовать о подготовке к морской блокаде Украины и эскалации боевых действий на море.

После выхода из зерновой сделки РФ заявляла, что все суда, направляющиеся в сторону Украины, будут восприниматься как перевозчики оружия и их будут досматривать.

Воздушный удар и новая тактика "Шахидов"

Сегодня ближе к вечеру Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Днем двенадцать российских ракетоносцев Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ. И около 17:40 начали обстрел.

Ракеты летели в сторону Харькова, Днепра, Одессы, Николаева, Винницы, Кременчуга, Кропивницкого, Хмельницкого, Тернополя. Львовской и Житомирской областей.

Взрывы были зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях. Также украинские мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о массированном запуске "Кинжалов" по Киеву.

Особенно много взрывов было слышно в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром. Отметим, что россияне уже давно пытаются наносить удары по украинским самолетам, с которых осуществляется запуски дальнобойных ракет Storm Shadow.

О том, что именно Староконстантинов был целью российских атак сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Эксперты говорят, что россияне начали применять новую тактику использования "Шахидов".

Украинский военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" заявляет, что в ходе вчерашней ночной атаки ударные дроны не сразу атаковали цели, а кружили вокруг Киева и других областей.

"Такие маневры это или просто выматывание ППО или прощупывание ППО. Чтобы россиянам понять, где точно был сбит Шахид, а где свободно пролетел. Если такие маневры это прощупывание, то обычно дальше следует ракетный удар. Иначе актуальность прощупывания быстро устаревает. Если удара нет, то задача у "кругов" была потратить ракеты нашего ПВО", - пишет Бескрестнов.

Также, как сообщают военные, Украину уже атакуют "Шахиды", собранные не в Иране, а в России. Это удалось установить по маркировке кириллицей.

Как уже сообщалось, собирают их в Татарстане. Там же строится завод по полноценному производству дронов. Сдать проект планируют в 2024 году.

"Вагнеровцы" и Польша

Сегодня получил развитие сюжет с ЧВК "Вагнер" и Беларусью. А точнее - с темой соседней Польши, куда, по заявлениям Лукашенко, наемники хотят "прогуляться".

На днях телеграм-каналы, связанные с "вагнеровцами", заявили, что в Беларуси открывается их новый полевой лагерь. А сегодня они сообщили, что он будет расположен у западных границ РБ (то есть, около Польши).

Также фото с колонной "Вагнера", якобы направляющейся в новый, западный лагерь, опубликовал один из представителей "ДНР" Данил Бессонов. Он пишет, что будет несколько таких лагерей.

Белорусские оппозиционные паблики, которые отслеживают передвижения "Вагнера", ничего не сообщают о "западных лагерях". Колонны, которые они фиксируют, движутся пока что в одном направлении - деревни Цель к юго-востоку от Минска, где находится лагерь "Вагнера".

При этом ранее минобороны Беларуси сообщало об учениях с присутствием ЧВК под Брестом, на западе страны. То есть, некие демонстративные действия у польских границ идут.

Затем, напомним, Путин и Лукашенко допустили вмешательство Польши в войну - в том числе против якобы Беларуси - и "последствия" в этом случае. А Лукашенко, повторимся, допустил "экскурсию" вагнеровцев по территории Польши.

Сегодня провластный белорусский эксперт Александр Шпаковский в эфире российского ток-шоу заявил о том же. Он допустил нападение "вагнеровцев" на аэропорт в польском Жешуве, через который идут поставки военной помощи Украине.

"Вы считаете, что диверсанты не пройдут малыми группами и не доберутся до этого польского аэродрома? И поверьте, белорусские пограничники не станут им мешать. А какие для этого правовые основания? Люди хотят посетить Европейский Союз. Поляки сами прервали с нами все отношения в сфере охраны государственных границ. Я не исключаю, что партизаны, люди доброй воли, могут устроить в этом Жешуве поганом, в аэродроме, ту самую знаменитую бавовну", - заявил Шпаковский.

То есть, с белорусской стороны продолжаются прямые заявления о возможности диверсий "Вагнера" в Польше.



Это многими наблюдателями воспринимается как блеф или угрозы-предупреждения "на будущее" (чтоб, например, побудить США не посылать Украине самолеты и дальнобойные ракеты). Либо как сознательное введение в заблуждение - говорят о подготовке провокаций "вагнеровцев" в Польше, а на самом деле они начнут диверсионные вылазки в приграничных с Беларусью регионах Украины.



С другой стороны, ситуация напоминает преддверие вторжения РФ в Украину. Тогда тоже из Москвы звучали заявления о "подготовки наступления Киева на Донбассе" и на тему "какие российские территории подарили Украине". Точно также и сейчас Путин заявляет о "подарке Сталина Польше" и о планах "нападения Польши на Беларусь".



Вероятность того, что поляки готовят нападения на Беларусь близка к нулю. Если американцы не позволяют странам НАТО напрямую участвовать в войне в Украине, опасаясь конфликта с РФ, то выглядит невероятным, чтоб они дали отмашку Польше на нападение на Беларусь, связанную союзническими обязательствами по ОДКБ с Россией.



Поэтому, если что и готовится на польской границе, так это провокации со стороны "вагнеровцев".



Каких-либо серьезных военных последствий они иметь не будут – даже полностью выведя из строя, например, аэропорт в Жешуве диверсанты не нанесут этим критический урон логистике поставок вооружений Украине.



Однако геополитические последствия акций могут быть крайне значительными и ударят, в первую очередь, по самой России и Путину (хотя очень серьезная угроза будет и для всего мира).

Могут быть два варианта последствий.



Первый – НАТО воспримет происходящее как нападение на свою территорию и выдвинет ультиматум с угрозой начала войны. Такой же ультиматум может выдвинуть и Путин, обвинив страны НАТО в "подготовке к нападению на Беларусь" (для этого могут быть организованы провокации с обстрелом белорусских населенных пунктов). То есть, мир окажется на грани третьей мировой войны. Однако, в силу очевидности того, что ее провоцирует Россия, Запад может перетянуть на свою сторону Китай, Индию, Турцию и другие страны, организовав тотальную экономическую и военную блокаду РФ. И в такой ситуации Путину нужно будет идти либо на ядерный удар (с гарантированным уничтожением вслед за этим самой России), либо "включать заднюю".



Второй вариант – НАТО не будет выдвигать ультиматумы с угрозой войны. Но ответит через Украину. Последствия для России и Путина будут также болезненными.



1. Главное – будет поломан нынешний тренд, когда на Западе, по мере затягивания войны, усиливаются позиции тех, кто выступает за переговоры и компромиссы с Кремлем. Что, по оценкам западных СМИ, может сказаться на темпах и объемах военной помощи Киеву и превратиться уже в ближайшее время в стратегическую угрозу для способности Украины продолжать войну, приведя к заморозке конфликта либо даже к выходу на мирные договоренности. В случае провокаций "вагнеровцев" на территории стран НАТО, все варианты переговоров с Россией на Западе отбросят, так как придут к выводу о смертельной угрозе, исходящей от нынешних хозяев Кремля непосредственно для НАТО и ЕС. Украине будет поставлено все оружие, которое Киев просит.



2. С большой долей вероятности в ответ на диверсии "вагнеровцев" в странах НАТО Запад снимет запрет на использование своего оружия на территории России. Западные ракеты полетят на Белгород, Брянск, Курск и другие города. То есть, ситуация на фронте и в тылу для РФ резко ухудшиться.



3. Единственные из российских игроков, кто окажется в плюсе – это Пригожин и "вагнеровцы". Они сделают себе колоссальный пиар внутри России на диверсионных акциях в странах НАТО (практически бессмысленных с точки зрения хода войны в Украине). А ухудшение положения на фронте и усиление обстрелов территории РФ они смогут использовать для возобновления наката на российскую власть, представляя нынешних кремлевских правителей как "слабаков и трусов, которые не могут защитить Россию". Создавая, тем самым, почву для нового мятежа.



Как мы уже писали, диверсии "вагнеровцев" в Польше, если они начнутся, станут очевидной ловушкой для Путина.



Такой же ловушкой, по факту, для Путина стало и вторжение в Украину. Сделал ли он из этого выводы – увидим по развитию ситуации уже в ближайшее время.

Выборы и война

Уже скоро украинский парламент в восьмой раз продлит действие военного положения и общей мобилизации - с 18 августа по 15 ноября. Соответствующие указы уже внесены президентом.

Если Рада их утвердит, то это окончательно закроет вопрос проведения выборов в парламент, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2023 года.

Во время действия военного положения, как известно, выборы, по Конституции, проводится не могут (о чем уже несколько раз напоминал Зеленский). При этом в политических кругах до недавнего времени ходили слухи, что выборы в октябре могут повести. Если Рада проголосует за продление военного положения, то уже точно станет понятно, что этого не будет.

Следующие по графику - президентские выборы. Они должны состояться в конце марта 2024 года. Но если военное положение продлят и после 15 ноября на три месяца, то не будет и их. Так как не успеют в срок начать предвыборную кампанию.