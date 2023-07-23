Сегодня исполняется месяц с начала двухдневного мятежа Евгения Пригожина.



И именно сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что "вагнеровцы" могут вернуться в "большую игру", заявив об их желании "сходить на экскурсию в Польшу".



Заявление во-многом закономерное с точки зрения попыток Пригожина и его группы поддержки полностью реабилитироваться за мятеж, составной частью которых стали активно продвигаемые весь последний месяц тезисы "это был не мятеж, а согласованная акция с Путиным", "Путин показал, что "вагнеровцы" и Пригожин это его люди, организовав с ними встречу" и т. д.



Но это вряд ли так на самом деле.



О том, что происходящее не мятеж, а "хитрый план" можно было еще рассуждать до утреннего выступления Путина 24 июня, но после того, как он назвал происходящее мятежом, и после того, как Пригожин публично отказался ему подчиниться и продолжил поход на Москву, это стало актом прямого неповиновения президенту. То есть – классическим вооруженным мятежом. Мятежом и предательством Путин затем называл произошедшее еще не раз.



Встреча Путина с "вагнеровцами" также не свидетельствует об их "прощении". Наоборот – на встрече Пригожин ответил отказом на предложение Путина перевести "вагнеровцев" под командования Трошева (а Путин как раз и собирал "вагнеровцев", чтоб "предложить им дальнейшее трудоустройство"). И сразу после встречи ведущие федеральные СМИ развернули кампанию против Пригожина, сравнивая его с Мазепой и Власовым и угрожая уголовными делами. Лишь к началу июля стороны, судя по всему, пришли к некоему компромиссу, итогом которого стало разоружение "вагнеровцев" и уход их части в Беларусь вместе с Пригожиным (взамен ему оставили часть госконтрактов). При этом в самой России ЧВК расформировано, а набор новых наемников прекращен.



Но, как мы уже писали, Пригожин не собирается уходить в небытие и ищет способы вернуться в "большую игру". В этом его интересы совпадают с Лукашенко, который также демонстрирует желание побряцать оружием и "поиграть по-крупному", а заодно и сделать себя "незаменимым для Москвы", чтоб ослабить свою зависимость от Кремля.



Один из возможных вариантов приложения их усилий – организация провокаций на границе Беларуси с Польшей. И, судя по тому, что об "угрозах Беларуси со стороны Польши" заговорил Путин, то и его активно начинают склонять к этой идее.



Мы уже писали, что вероятность нападения Польши на Беларусь равна нулю. Если бы и были такие планы, то их бы на корню зарубили США. И разговоры о нападении из той же серии, что и заявления о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе, что стало главным поводом для вторжения 24 февраля 2022 года.



Поэтому в данном случае есть признаки подготовки провокаций на польской границе, чтоб выдать их за "нападение". Зачем эти провокации Пригожину и Лукашенко – уже писалось выше.



Зачем эти провокации Путину? Вопрос важный, потому что без его отмашки вряд ли что-то серьёзное на границе начнётся (кроме мелких провокаций, которые ни на что не повлияют).

Теоретически его мотив может быть в том, чтоб разыграть "карибский сценарий-2". То есть – обвинив Польшу в нападении на Беларусь, поднять ставки до максимума, подвести дело к прямой войне РФ и НАТО, после чего выйти на какие-то глобальные договоренности.



Эта игра крайне опасная для всего человечества, так как итог у нее может быть и иной, чем у Карибского кризиса в 1962 году. Без договоренностей.



А если брать конкретный сценарий по провоцированию вооруженных столкновений на границе Беларуси и Польши, то он опасен втройне.

Во-первых, силы, руками которых будет осуществляться провокация – Лукашенко и "вагнеровцы" не управляемы полностью Кремлем, не лояльны на 100% Путину, а потому на каком-то этапе могут начать играть в свою игру, а не следовать указаниям из Москвы. Дополнительный фактор риска – наличие в Беларуси российского тактического ядерного оружия, контроль над которым может попытаться перехватить Лукашенко при помощи "вагнеровцев" (тем более, что президент РБ уже заявлял о "ядерной державе Беларусь").

Во-вторых, с другой стороны границы участником противостояния будет правящая провоконсервативная партия "Право и справедливость", которая также не управляема полностью США, находясь в конфликте с демократической администрацией в Вашингтоне и с леволиберальными элитами Запада.

То есть, если допустить даже, что Байден и будет готов пойти на какую-то сделку с Путиным, то польские власти приложат все усилия, чтоб ее сорвать. Тем более, что у них на носу выборы в парламент в октябре этого года.



В-третьих, вероятность того, что США в ответ на откровенные провокации со стороны "вагнеровцев" и Лукашенко пойдет на какие-то глобальные договоренности с Кремлем минимальна. А если Путин будет угрожать войной НАТО, то, в виду абсолютной никчемности и лживости повода, США с большой долей вероятности, перетянут на свою сторону Китай, Индию, Турцию, и другие страны-партнеры РФ, организовав полную дипломатическую и экономическую блокаду России. По итогу, Кремль, скорее всего, будет вынужден "сдать назад".



В целом, любые провокации на границе с Польшей поломают ныне выглядящий базовым сценарий постепенной заморозки конфликта по корейскому или иному сценарию. Провокации станут для Запада доказательством смертельной угрозы, которую представляет конкретно Европе Россия, а потому помощь Украине будет удвоена и утроена. Все табу будут сняты.



Поэтому провокации на границе с Польшей станут такой же "ловушкой" для Путина, как и вторжение в Украину, а также превращение ЧВК "Вагнер" в полноценную армию, итогом чего стал мятеж 23 июня, который лишь по стечению обстоятельств не стал повторением февраля 1917 года.



Ну а в более глобальном плане "белорусско-карибский сценарий" создает огромные риски для всего человечества, так как в виду описанных выше факторов, в любой момент он может выйти из под контроля своих сценаристов.

Возможно, понимание всех этих рисков и приведет к тому, что данный сценарий окажется неосуществленным. Также как и многие другие подобные катастрофические прогнозы вроде подрыва Запорожской АЭС.