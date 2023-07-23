Президент Беларуси Александр Лукашенко вслед за президентом РФ Владимиром Путиным продолжает "качать" тему якобы намерений поляков присоединить к себе западную Украину.

Лукашенко заявил, что передача украинских земель Польше неприемлема, "если Западная Украина попросит о помощи, мы будем оказывать".

По его словам, сейчас много разговоров идёт "о вступлении Украины в НАТО "по частям", чтобы таким образом оторвать Западную Украину".

Лукашенко предложил Владимиру Путину обсудить вопрос "возможного оказания поддержки населению Западной Украины".

"Страна" уже писала, что подобные заявления Путина и Лукашенко могут свидетельствовать о подготовке масштабной провокации на границе Беларуси с Польшей. В которой могут быть задействованы "вагнеровцы", на что Лукашенко уже намекает.

Накануне Польша перебросила войска к границе с Беларусью, где начались совместные учения армии республики и ЧВК "Вагнер". Представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман считает маневры в Беларуси "несомненной провокацией".

Недавно в Беларуси Вооруженные силы республики проводили совместные тренировки с ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский" у границы с Польшей.