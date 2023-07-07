Федеральная разведывательная служба Германии прослушивала переговоры куратора "вагнеровцев" Евгения Пригожина и президента Беларуси Александра Лукашенко во время попытки мятежа.

Согласно расследованию изданий медиагруппы ARD, немецкая разведка предполагала вероятность мятежа примерно за неделю до случившегося и пыталась проверить эту информацию.

Сообщается, что BND напрямую узнала о посреднической роли президента Беларуси. Представитель службы отказался раскрывать источники получения данных.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко заявил, что сейчас Пригожин и "вагнеровцы" не находятся в Беларуси.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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