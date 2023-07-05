Российский военкор Александр Сладков сообщил, что армия РФ отступила из Клещеевки, расположенной юго-западнее Бахмута.

В Генштабе ВСУ говорят о частичном успехе украинских сил в районе Клещеевки, но утверждение Сладкова пока не подтверждают ни украинские, ни российские источники. Однако оно показательно с точки зрения развития темы мятежа Евгения Пригожина.



Сладков – один из тех военкоров, которые ранее активно пропагандировали ЧВК "Вагнер" и поддерживали критику Пригожина минообороны РФ.

После провала мятежа среди телеграм-каналов и блогеров, поддерживавших Пригожина, начались разброд и шатание. Часть из них осудили мятеж, другие держали нейтралитет по принципу "и нашим и вашим", но многие продолжили выступать за Пригожина и "Вагнер".

В целом в российских военных телеграм-каналов заметно снизился накал растерянности. Однако проблемы российской армии под Бахмутом (вне зависимости от того, ушли ли россияне из Клещеевки, ситуация для них там складывается непросто) послужили для сторонников Пригожина новым источником вдохновения. И уже вслед за постом Сладкова появились другие публикации на тему проблем под Бахмутом, которые теперь, по мнению авторов, непонятно как решать без "вагнеровцев".





Мы уже писали, что, несмотря на заявленные договоренности о сворачивании Пригожиным мятежа с последующим удалением и его, и костяка "вагнеровцев" в Беларусь, с фактическим прекращением деятельности ЧВК на территории РФ и на фронтах в Украине (за исключением случаев заключения контрактов "вагнеровцев" с российскими силовыми структурами), на самом деле будущее "Вагнера" туманно. В Беларусь наемники выходить, судя по заявлениям Александра Лукашенко, не торопятся. До сих пор "Вагнер" остается нерасформированным в "тыловых лагерях" в Луганской области. В Беларуси ЧВК вообще делать особо нечего, с учетом того что Лукашенко платить наемникам не собирается. Атака из Беларуси на Киев или на Западную Украину оставшимся в ЧВК сравнительно небольшим числом наемников бессмысленна. Продолжение бизнеса в Африке и других странах после мятежа проблематично, да и в любом случае таких денег, как на войне в Украине, там нет. Поэтому остается один вариант: каким-либо образом вернуться на фронт. Но судя по настрою российской власти, которая прямо назвала Пригожина предателем (а федеральные телеканалы сравнили с Андреем Власовым и Иваном Мазепой), не похоже, что Кремль намерен вновь прибегнуть к услугам ЧВК.



Поэтому любые проблемы российской армии под Бахмутом будут использованы пригожинской сеткой каналов и блогеров для того, чтобы начать кампанию за возвращение "вагнеровцев" под Бахмут. А если этого не произойдет и попутно дела там или на другом участке фронта пойдут совсем плохо, то не исключено, что "вагнеровцы" поднимут новый мятеж под лозунгом: "Мы взяли Бахмут, а Шойгу его сдал". И пригожинская медиасетка, как видим, уже начинает готовить под это почву.



Не исключено, что подобный вариант держит в уме и украинское командование. Уже давно и много говорится о том, что Бахмут ни для Украины, ни для России не имеет стратегического значения, так как оттуда даже в случае взятия города трудно развить дальнейшее наступление. Поэтому большие усилия, которые сейчас прикладывает на этом направлении ВСУ, вызывают вопросы: зачем тратить силы на Бахмут, а не концентрировать их на юге, где прорыв фронта может стать переломным для хода всей войны?

Однако если рассматривать битву за Бахмут не только с военной, но и с информационно-политической точки зрения, смысл у нее есть. В том числе и для провоцирования новых потрясений внутри России. Судя по пробудившейся активности пригожинской сетки, вероятность этого не нулевая.