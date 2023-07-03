Вчера в программе "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым на канале Россия-1 вышел большой сюжет про пригожинский мятеж.

Он, судя по всему, отражает линию Кремля по оценкам этого события.

Пригожина в сюжете называют не иначе как предателем, у которого "снесло крышу от больших денег и от ощущения вседозволенности, которое возникло уже давно - еще со времен Африки и Сирии, а укрепилось после взятия Соледара и Артемовска (так в РФ называют Бахмут - Ред.). Ему показалось, что он может противопоставить себя и министерству обороны, и всему государству и лично президенту".

Также в сюжете проводится мысль, что Пригожина "помиловал" Путин, чтоб "не допустить кровопролития", однако если Пригожин не будет соблюдать договоренности (то есть будет пытаться еще как-то активничать в РФ) прощения больше не будет, несмотря на все прошлые заслуги.

Киселев заявил, что "история России полна примерами, когда герои фронта сурово наказывались за совершенные преступления".

И в качестве таких примеров привел Емельяна Пугачева ("поднял мятеж, когда Россия воевала против Турции"), Ивана Мазепу ("был ближайшим соратником царя Петра, но предал его") и генерала Власова ("был героем войны, но совершил измену"). Видимо для пущей убедительности в сюжете показали кадры казни Власова во дворе Бутырской тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали о том, почему не повторился 1917 год. Шесть главных выводов после пригожинского мятежа.

А также, что в России заявили, что компании Пригожина получили от Кремля более триллиона рублей.