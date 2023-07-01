На данный момент перемещение подразделений "Вагнера" в Беларусь не зафиксировано.

Об этом заявил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в комментариях Укринформу.

"По состоянию на сегодняшний день, ни одного подразделения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не отмечено. Но мы осознаём дальнейшее возможное развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдёт, военное командование будет об этом знать", - сказал Наев.

Он добавил, что в случае появления "вагнеровцев" в Беларуси рассматривается несколько сценариев их дальнейших действий.

"В каждом из них Вооружённые силы Украины будут предпринимать адекватные ответные меры. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать их возможным проявлениям", - сказал Наев.

Также он отметил, что украинская разведка и партнёры Украины внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе по перемещению ядерного оружия, о чем заявили в России. По его словам, такие перемещения тоже пока не были зафиксированы.

Перед этим в сети появилось спутниковое фото лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Ранее президент Польши высказал свою озабоченность передислокацией ЧВК "Вагнер" в Беларусь.