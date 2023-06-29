В ГУР Минобороны считают, что ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии украинским журналистам.

"ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", — сказал Буданов.

Учитывая, что президент РФ Владимир Путин уже анонсировал фактическое расформирование "Вагнера", прогноз Буданова формально является логичным.

Однако нужно разделять ЧВК "Вагнер", которая, скорее всего, действительно прекратит свое существование в нынешнем виде, и "вагнеровцев". Последние, отдельно от своей прежней организации, могут войти в состав регулярной российской армии.

Очевидно, что Кремль не захочет терять около 10-15 тысяч опытных наёмников и попытается перетянуть к себе максимальное их количество. Тем более что никаких перспектив "карьерного роста" для них нет - ни в Беларуси, глава которой Александр Лукашенко уже предупредил, что никому из них платить не будет, ни в странах третьего мира.

Участие же в политической игре Евгения Пригожина, чреватое новыми бунтами и мятежами со вполне вероятным летальным исходом для их участников в случае поражения крайне рискованно.

То есть в идеале задача Кремля - набрать из распускаемого "Вагнера" как можно больше наемников, но без Пригожина и Дмитрия Уткина и сформировать из "вагнеровцев" новое подразделение, чтобы отправить его на войну с Украиной.

Теоретически, с учетом описанных проблем, часть "вагнеровцев" действительно может выбрать контракт с российской армией. Но на практике главный вопрос в том, смогут ли российские власти договориться с кем-либо из командиров "Вагнера", чтобы тот смог возглавить процесс и увести большую часть наёмников в состав российской армии.

Ранее мы подробно рассматривали три сценария, какой будет судьба ЧВК "Вагнер" после отказа Пригожина подписывать контракт с минобороны России.