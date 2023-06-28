Российский генерал Сергей Суровикин, о связях с которым в свое время говорил Пригожин, знал о планах "Вагнера" устроить мятеж.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.

Сейчас американцы пытаются выяснить, не принимал ли Суровикин какое-либо участие в подготовке мятежа.

По данным западных спецслужб, есть признаки, что и другие генералы могли поддержать бунт.

Американцы считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники.

Также они допускают, что именно благодаря связям с Суровикиным Пригожин до сих пор остается жив.

Однако подчеркивается, что все это лишь предварительная информация.

Напомним, что сам Суровикин вечером в пятницу публично осудил мятеж и призвал "вагнеровцев" в нем не участвовать.

Ранее CNN сообщало, что американская разведка заранее знала о готовящемся мятеже Пригожина. США и западные союзники просили Украину воздержаться от ударов по России в день мятежа. В Госдепе США назвали самого Путина организатором мятежа Евгения Пригожина.