Вечером в минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен направил сотрудникам Госдепартамента срочную телеграмму, предупреждая, чтобы те не комментировали мятеж "вагнеровцев", который уже разворачивался в России.

Это подтвердили порталу Axios три официальных лица.

По словам собеседников Axios, американским дипломатам на вопросы о событиях в России предлагалось говорить, что США "следят за ситуацией".

Кроме того, в телеграмме говорилось, что ситуация решается непосредственно госсекретарем и его ближайшими сотрудниками.

Один из собеседников Axios признался: у тех, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, будто она была отправлена для полной уверенности в том, что ни один американский дипломат не скажет ничего, что могло бы указать на какую-то причастность США к кризису.

Другой представитель США сказал, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень неясной, и, похоже, Блинкен хотел, чтобы официальные лица США хранили молчание, пока не появятся более подробные сведения о ситуации.

Напомним, 25 июня Блинкен заявлял, что США пристально следят за развитием ситуации в России, но не обладают всей полнотой картины.

А в день кульминации мятежа западные СМИ писали, что США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне сложившейся ситуации в России.