ВСУ планировали свои наступательные операции на востоке с учетом "факта противоречий между "Вагнером" и действующими российскими властями".

Об этом сообщила в своем телеграм-канале замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, наступление под Бахмутом продолжается четвертый день (началось оно в день мятежа Евгения Пригожина).

"Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили", - написала Маляр.

В посте отмечается, что продвигаться на данном направлении сложно, потому что ВСУ его надежно укрепили для обороны, а теперь эти укрепления и опорные пункты заняла РФ.

Ранее было опубликовано видео штурмовых действий ВСУ под Бахмутом в районе Курдюмовки.

Также "Страна" сообщала, как ВСУ освободили территорию на подступах к Донецку, оккупированную с 2014 года.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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