ВСУ планировали наступление на Донбассе с учетом мятежа Пригожина - Маляр
ВСУ планировали свои наступательные операции на востоке с учетом "факта противоречий между "Вагнером" и действующими российскими властями".
Об этом сообщила в своем телеграм-канале замминистра обороны Анна Маляр.
По ее словам, наступление под Бахмутом продолжается четвертый день (началось оно в день мятежа Евгения Пригожина).
"Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили", - написала Маляр.
В посте отмечается, что продвигаться на данном направлении сложно, потому что ВСУ его надежно укрепили для обороны, а теперь эти укрепления и опорные пункты заняла РФ.
Ранее было опубликовано видео штурмовых действий ВСУ под Бахмутом в районе Курдюмовки.
Также "Страна" сообщала, как ВСУ освободили территорию на подступах к Донецку, оккупированную с 2014 года.
Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные события минувших суток.