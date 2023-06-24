ВСУ освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень

По его словам, позиции освободили около недели назад, однако не сообщали об этом из тактических соображений.

Ранее мы публиковали утреннюю сводку Генштаба ВСУ. Противник сосредоточивает свои усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а также провел безуспешные наступательные действия в нескольких районах и продолжает обороняться в Запорожской и Херсонской областях.

Тем временем в минобороны РФ заявляют, что воспользовавшись провокацией Пригожина, ВСУ готовятся к наступлению.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.