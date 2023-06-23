Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинское наступление не будет быстрым и призвала гражданских не оценивать его. По ее словам, "главный удар еще впереди".

Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.

"Только наши военные, планировавшие операцию наступления, могут сейчас оценивать, как она идет.

Не надо ожидать, что наступление – это что-то очень быстрое. Это – война. Враг постоянно готовится к противодействию, потому что они понимают, что мы будем освобождать оккупированные территории.

Тем не менее, у нас каждый день есть продвижение. Да, это постепенно, но наши закрепляются на рубежах, и они продвигаются уверенно.

Делать сейчас какие-то оценки очень рано и некорректно, ведь наступление продолжается. У нас еще основные события впереди и главный удар еще впереди", – сказала замминистра.

Напомним, сегодня Анна Маляр, комментируя статью CNN о том, что действия ВСУ пока "не оправдали ожиданий", заявила, что выводы об украинском контрнаступлении делать пока рано.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".

А сегодня в украинском Генштабе сообщили, что ВСУ достигли частичного успеха на юге и сдерживают наступление РФ на востоке.