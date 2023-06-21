Армия РФ проводит многочисленные штурмы на Донецком направлении, пытаясь захватить Марьинку и Авдеевку, однако ВСУ удерживают оборону.

Об этом сообщили в объединенном пресс-центре Сил обороны.

При этом на Лиманском направлении одному из подразделений ВСУ пришлось отступить из-за сильных атак российской армии, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Нацгвардии.

По его информации, особенно сильные атаки были в районе Дибровы, что в 12 км к востоку от Ямполя.

При этом президент РФ Владимир Путин заявляет, что украинское контрнаступление сейчас "приостановилось".

"На данный момент наблюдаем затишье, потому что противник несет серьезные потери. Но наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан. ВСУ комбинируют из бригад, понесших потери, новые подразделения. Но считаем, что такие потери ВСУ в будущем могут принести к потере их боеспособности", - утверждает Путин.

О приостановке контрнаступления писали и западные СМИ. Но некоторые иностранные издания заявляли, что наступление ВСУ продолжается. В этом заверил газету Washington Post украинский офицер, воюющий на юге Запорожской области.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что военные продолжают сдерживать масштабное наступление РФ на Лиманском и Бахмутском направлениях, а особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. При этом, что примечательно, российские военные паблики не подтверждают переход российских войск в наступление в районе Кременной, а наоборот говорят, что там готовится наступать украинская армия.

Ранее мы писали, как ВСУ наступают на юге Украины, "постепенно и небольшими шагами, выгрызая каждый метр".