Украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 уже в августе.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью ВВС.

Президент снова призвал передать Украине эти самолеты. Он считает, что они могут прибыть уже через шесть или семь месяцев.

Отметим, что ранее СМИ распространили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что обучение пилотов на F-16 уже якобы началось.

Тем временем украинские летчики в комментариях западным СМИ просят дать им F-16, пишет CNN.

"Мы ничего не можем сделать", - говорят пилоты, которые сейчас на устаревших советских Су-25 пытаются сдержать российское превосходство в воздухе с их более современными Су-35.

"Мы теряем много самолетов из-за этих перехватчиков. Я потерял своего командира [эскадрильи] и своего ведомого в бою", — говорит пилот Алексей, известный под позывным Пумба.

Превосходство РФ в воздухе сдерживает продвижение ВСУ на земле.

"Наше контрнаступление могло бы быть намного эффективнее и безопаснее для наших парней на земле, если бы у нас были F-16. Я считаю, что это может изменить правила игры для контрнаступления и для всей войны, потому что F-16 способен выполнять много важной работы для наших сил, для нашего сопротивления", — говорит другой военный с позывным Джус.

На днях глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что сроков передачи Украине истребителей пока нет. По его словам, "впереди еще много работы".

Между тем в России пригрозили жестко отреагировать на передачу самолетов. Мы разбирались, зачем Москва угрожает ударами по базам НАТО в ответ на поставку Украине F16.