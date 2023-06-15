Обучение украинских пилотов на самолетах F-16 уже началось. Однако когда именно передадут истребители, пока неизвестно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с журналистами перед заседанием "Рамштайна".

"Во-первых, я приветствую решение нескольких стран-членов Альянса и далее поддерживать Украину во время обучения пилотов. И также позже мы можем принять решение о предоставлении реактивных самолетов 4-го поколения F-16", - сказал генсек НАТО (цитата по синхронному переводу в эфире украинского телемарафона).

Столтенберг поблагодарил Данию за готовность обучать украинских пилотов.

"Когда конкретно это решение будет принято еще не известно. Но уже ясно, что обучение началось, и это позволяет нам предоставить самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять", - сказал генсек НАТО в ответ на вопрос о предоставлении Киеву истребителей F-16.

Накануне датское агентство Ritzau сообщало, что обучение украинцев управлению истребителями F-16 начнется в августе в Дании.

Также и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что обучение украинцев может начаться уже этим летом. Учиться сначала будут две группы по 12 украинских пилотов каждая.

Как писала "Страна", на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что на ближайшем заседании "Рамштайна" обсудят детали поставок истребителей Украине, подготовку пилотов, техников и инженеров.