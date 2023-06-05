Украина не будет применять истребители F-16 в ходе контрнаступления - Резников
Украина не будет использовать истребители F-16 в ходе летнего контрнаступления.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью японскому изданию NHK.
По словам Резникова, Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.
Министр считает, что F-16 не изменят ситуацию этим летом, а для подготовки пилотов потребуется время.
Также, по его словам, Украине еще предстоит договориться с партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала для техобслуживания и ремонта самолетов.
Напомним, в Минобороны заявляли, что для полного освобождения территории от войск РФ Украине необходимо 48 американских самолетов F-16.
Советник Министерства обороны Юрий Сак говорил, что Украина может получить истребители F-16 уже осенью этого года.
Ранее сообщалось, что США готовы обучить украинских пилотов летать на F-16 за четыре месяца вместо полутора лет.
Однако глава Генштаба США Марк Милли считает, что решающую роль в контрнаступлении ВСУ должны обеспечить танки.
Тем временем в оперкомандовании "Юг" заявляют, что российские войска морально истощены долговременным ожиданием наступления ВСУ и паникуют.