Украина не будет использовать истребители F-16 в ходе летнего контрнаступления.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью японскому изданию NHK.

По словам Резникова, Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

Министр считает, что F-16 не изменят ситуацию этим летом, а для подготовки пилотов потребуется время.

Также, по его словам, Украине еще предстоит договориться с партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала для техобслуживания и ремонта самолетов.

Напомним, в Минобороны заявляли, что для полного освобождения территории от войск РФ Украине необходимо 48 американских самолетов F-16.

Советник Министерства обороны Юрий Сак говорил, что Украина может получить истребители F-16 уже осенью этого года.

Ранее сообщалось, что США готовы обучить украинских пилотов летать на F-16 за четыре месяца вместо полутора лет.

Однако глава Генштаба США Марк Милли считает, что решающую роль в контрнаступлении ВСУ должны обеспечить танки.

Тем временем в оперкомандовании "Юг" заявляют, что российские войска морально истощены долговременным ожиданием наступления ВСУ и паникуют.