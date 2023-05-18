США могут научить украинских пилотов летать на истребителях F-16 за четыре месяца вместо 18. Такую оценку в Пентагоне дали после того, как два украинских пилота прошли двухнедельную проверку на авиасимуляторах.

Об этом сообщает Yahoo News.

Украина отправила двух пилотов: истребителей МиГ-29 и Су-27. До этого они не проходили обучение на F-16, только краткое ознакомление. Обоих украинских пилотов оценивали четыре опытных инструктора ВВС США, каждый из которых налетал тысячи часов на F-16. Они заключили, что украинцы смогли выполнить ряд "технических маневров", а также имитационные атаки.

Основной проблемой инструкторы считают сложную авионику F-16 на английском языке. Но они говорят, что в течение двух недель оба пилота имели "заметное улучшение во владении английским языком".

Несмотря на эти недостатки, в отчете сделан вывод, что "ввиду набора навыков, которые продемонстрировали военно-воздушные силы Украины", четыре месяца для овладения самолетами F-16 - это вполне реалистичный срок обучения.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Украина рассчитывает получить от Запада 40-50 истребителей F-16.

Между тем Великобритания договорилась с Нидерландами о работе над созданием международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины.