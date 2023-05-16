Великобритания договорилась с Нидерландами о работе над созданием международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины. Это произошло на встрече премьеров этих стран Риши Сунака и Марка Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии.

О договоренности сообщает BBC со ссылкой на заявление британского правительства.

"Договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем - от обучения пилотов до закупки истребителей F-16", - цитирует BBC текст заявления.

Также отмечается, что британский "премьер-министр подтвердил свою убежденность в том, что законное место Украины в НАТО, и лидеры согласились с важностью долгосрочного оказания союзниками помощи в обеспечении безопасности Украины, чтобы гарантировать, что они смогут сдерживать будущие нападения".

Сегодня же о поддержке идеи "истребительной коалиции" в своем обращении говорил и президент Украины Зеленский. Правда, он упоминал об участии трех стран: Великобритании, Нидерландов и Франции.

Кроме того, о встрече премьеров в Исландии и принятых ими решениях по "истребительной коалиции" писал у себя в телеграм-канале и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Украина хочет получить от Запада 40-50 истребителей F-16.