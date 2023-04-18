Появилось новое вечернее обращение президента Владимира Зеленского. Оно было записано в Полтаве.

Основное в традиционном обращении:

сообщил о своей поездке в прифронтовую Авдеевку Донецкой области, где встретился с военными;

рассказал о совещании в Полтаве, посвященном безопасности и социальной ситуации в регионе;

сообщил о телефонном разговоре с со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, которому заявил о потребности Украины в самолетах F-16.

Между тем вчера в Белом доме сказали, что США не изменили взгляд на поставки истребителей F-16 Украине: такой вариант не рассматривается.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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