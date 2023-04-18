Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, которого избрали в январе этого года с рекордной попытки.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Поблагодарил за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса.

Рассказал о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, ПВО и авиации. Заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи.

Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину", – написал президент.

Напомним, ранее Маккарти отказался ехать в Украину и скептически высказывался в отношении военной помощи Украине.

"Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, ладно? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет… Я буду продолжать получать разведданные и другие сообщения, но мне не нужно ехать в Украину или Киев, чтобы увидеть это. И моя позиция всегда заключалась в том, что я не буду выписывать безлимитный чек ни на что", - сказал CNN спикер Палаты представителей.

Ранее спикер Палаты представителей США заявил, что Китай не может указывать ему, куда ехать.