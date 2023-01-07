Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность спикера палаты.

Об этом Зеленский написал в своем Твиттере.

"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня Палата представителей Соединенных Штатов с 15-й попытки избрала спикера. Соответствующий пост теперь будет занимать Кевин Маккарти. Окончательный подсчет зафиксировал 216 голосов за республиканца и 212 - за демократа Хакима Джеффриса.

"Страна" сообщала, что это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Республиканцы выдвинули кандидатуру Кевина Херна на пост спикера нижней палаты Конгресса после того, как с восьмого раза не смогли избрать спикером Кевина Маккарти. Уже при выдвижении Херн имел поддержку 170 республиканцев.